КХЛ: минское «Динамо» разгромно проиграло СКА

Источник материала: Аргументы и факты

СКА вышел вперёд уже на 1-й минуте – забросил Максим Карпов. Спустя минуту счёт был уже 2:0 в пользу хозяев (Иван Морозов). К 6-й минуте СКА вёл с преимуществом в три балла (Ярно Коскиранта). На 12-й минуте забросил Кирилл Марченко, на 46-й Морозов оформил дубль.

–СКА показал свой класс этим вечером. Мы вышли на лёд и оказались не готовы к такому давлению, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - Первая смена в нашем матче стала примером неудачного действия на вбрасывании. Мы почти сразу же позволили реализовать опасный момент. СКА удалось забросить очень быстро. Через минуту мы снова позволили забросить. Возможно, дело в том, что мы были не готовы к такому давлению, где-то немного волновались. В целом, старт получился скомканным, хотя знали, что это стиль СКА и они будут так играть.

По словам тренера, после такого старта во втором периоде комагда смогла наладить свою игру, провела его и третий период неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело.

- Такие команды могут служить примером нашим игрокам. Именно так надо двигать шайбу на льду и относиться к работе, чтобы играть в топ-клубах КХЛ.