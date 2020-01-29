ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: минское «Динамо» разгромно проиграло СКА

29.01.2020 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» разгромно проиграло СКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

СКА вышел вперёд уже на 1-й минуте – забросил Максим Карпов. Спустя минуту счёт был уже 2:0 в пользу хозяев (Иван Морозов). К 6-й минуте СКА вёл с преимуществом в три балла (Ярно Коскиранта). На 12-й минуте забросил Кирилл Марченко, на 46-й Морозов оформил дубль. 

–СКА показал свой класс этим вечером. Мы вышли на лёд и оказались не готовы к такому давлению, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. - Первая смена в нашем матче стала примером неудачного действия на вбрасывании. Мы почти сразу же позволили реализовать опасный момент. СКА удалось забросить очень быстро. Через минуту мы снова позволили забросить. Возможно, дело в том, что мы были не готовы к такому давлению, где-то немного волновались. В целом, старт получился скомканным, хотя знали, что это стиль СКА и они будут так играть.

По словам тренера, после такого старта во втором периоде комагда смогла наладить свою игру, провела его и третий период неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. 

- Такие команды могут служить примером нашим игрокам. Именно так надо двигать шайбу на льду и относиться к работе, чтобы играть в топ-клубах КХЛ.

«Динамо» лишилось даже математических шансов на попадание в плей-офф. 

КХЛ: минское «Динамо» разгромно проиграло СКА
КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Северстали»
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гостевом матче минчане уступили со счётом 0:5.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестской области планируют начать строительство 12 котельных на МВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика