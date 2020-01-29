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Осторожно: 29 января ожидается туман и мокрый снег
Источник материала: Партизан
Белгидромет объявил на 29 января желтый уровень опасности из-за снега
По информации
В четверг, 30 января, ожидается облачная погода с порывистым западным ветром. В ночные и утренние часы в некоторых районах Беларуси прогнозируется сильный мокрый снег, налипание снега. Днем возможны осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха прогреется от -2 до +4°С в дневное время, ночью ожидается от -3 до +2°С.
В пятницу, 31 января, сохранится облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Возможны небольшой туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура в ночные часы составит от -3 до +2°С, днем – от -2 до +4°С.
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Белгидромет объявил на 29 января желтый уровень опасности из-за снега
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