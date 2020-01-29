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Осторожно: 29 января ожидается туман и мокрый снег

29.01.2020 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгидромет объявил на 29 января желтый уровень опасности из-за снега



По информации сайта pogoda.by, на среду, 29 января, объявлен желтый уровень опасности. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью – по западной части страны, днем – на большей части территории республики. Возможен сильный мокрый снег, который может привести к налипанию снега. Также в ночные и утренние часы возможны слабые туман и гололед, местами на дорогах страны гололедица. Температура воздуха от -1 до +4°С.

В четверг, 30 января, ожидается облачная погода с порывистым западным ветром. В ночные и утренние часы в некоторых районах Беларуси прогнозируется сильный мокрый снег, налипание снега. Днем возможны осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха прогреется от -2 до +4°С в дневное время, ночью ожидается от  -3 до +2°С.

В пятницу, 31 января, сохранится облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Возможны небольшой туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура в ночные часы составит от -3 до +2°С, днем – от -2 до +4°С.
 
 
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Белгидромет объявил на 29 января желтый уровень опасности из-за снега
 
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