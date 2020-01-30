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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его борту более 20 тонн груза. В основном, это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости в Китай отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.
Беларусь готова сделать все возможное для дружественной страны в борьбе с не известным ранее опасным заболеванием. Слова поддержки председателю КНР Си Цзинпину направил накануне в своем послании Президент Беларуси.
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Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в...
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