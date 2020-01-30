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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

30.01.2020 09:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие от коронавируса районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

На его борту более 20 тонн груза. В основном, это медикаменты, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. При необходимости в Китай отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции.

«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?

Беларусь готова сделать все возможное для дружественной страны в борьбе с не известным ранее опасным заболеванием. Слова поддержки председателю КНР Си Цзинпину направил накануне в своем послании Президент Беларуси.

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20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

20 тонн груза медицинского назначения. Белорусский самолёт с гуманитарной помощью ожидают в Китае

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Новости Беларуси. 30 января в Китае ожидают белорусский военно-транспортный самолет, который по поручению нашего Президента доставит гуманитарную помощь в...
 
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