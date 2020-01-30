Всемирный банк: приватизация в Беларуси рискованна, поскольку не всегда можно вернуть инвестиции

Эксперт рассказал, что ВБ проанализировал показатели эффективности 70 крупнейших АО (суммарная выручка 20% ВВП) и сравнил их с аналогичными показателями 100 предприятий СНГ.





Анализ позволил увидеть четыре типа проблем, которые отличают белорусские предприятия.





Более низкая эффективность использования активов.





Высокая долговая нагрузка.





Низкий уровень рентабельности.





Слабая производительность труда.





Ухудшение состояния госпредприятий имеет несколько негативных последствий.





Первое — это негативное влияние на экономический рост. Вклад капитала в экономический рост снижается. Слабая производительность снижает экономический рост. Высокая долговая нагрузка промышленных и строительных предприятий сопровождается ростом необслуживаемых кредитов. Это имеет макроэкономические последствия: чистая инвестиционная позиция страны ухудшается.





Что в этой ситуации делать?









Кирилл Гайдук обратил внимание на то, что в Беларуси преобладает финансовая реструктуризация — растягивание долгов во времени, частичное их перекладывание на бюджет. Такой подход пока доминирует.





Однако ухудшение дел в госсекторе влияет на макроэкономику и создает структурные вызовы в госсекторе.





Эксперты ВБ рассмотрели возможные решения этой проблемы. По их мнению, пересмотр финансовых обязательств сдерживает рост необслуживаемых активов, но сопряжен с фискальными издержками: спасение предприятий за счет бюджета стоит дорого, а иногда это невозможно, когда экономический рост низкий.





Если делать внутреннюю финансовую реструктуризацию своими силами, тогда сохраняется контроль, но появляется проблема инсайдерских интересов, которые могут доминировать. Корпоративное управление — хорошая мера, но есть риски ее ненадлежащей реализации. Приватизацию часто рассматривают как рецепт, но в Беларуси есть риск того, что не всегда можно вернуть сделанные инвестиции, поскольку в стране не развиты финансовые рынки.

Возможно, в комплексе эти меры смогут сработать, если есть приверженность к их реализации. Если начать их реализовывать сейчас, то возможно получить выгоды в среднесрочной перспективе в виде усиления госсектора, его изменения, снижения токсичности. В конечном счете страна получит положительный вклад в экономический рост.



