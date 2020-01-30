Сергей Чалый: Россия не сердится, Россия сосредотачивается

— Думаю, задачи инкорпорации и так не стояло, — считает Сергей Чалый. — Впрочем, есть ощущение, что мы Москве обходимся слишком дорого. Говорить, что все стало хорошо, раз этот вариант пропал, не совсем верно. Важнее, что в России закончился очень длинный период. Как говорил Горчаков, «Россия сосредотачивается» (известная фраза главы МИД Российской империи в 1856—1882 годах Александра Горчакова: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается») У них был период режима осажденной крепости, когда они поняли, что санкции — это не когда «нас бьют, мы крепчаем» и «не смешите искандеры». Санкции — это экономически больно, это большие риски для рубля, -- говорит Чалый.





В итоге страна накапливала резервы, был бюджетный профицит, все было нацелено на то, чтобы минимизировать возможность внешних угроз.





— Правда, доходы населения при этом стагнировали с 2012 года. То есть населению мало что доставалось — и обилие социалки в последнем послании Путина — это сигнал, что неплохо бы и о народе подумать. Россия переходит в другой режим. Сбережение уже не так актуально для правительства.





Тут, уверен Сергей Чалый, показательна не фигура премьера Мишустина, а личность первого вице-премьера Андрея Белоусова — типичного кейнсианца, сторонника снижения процентной ставки, увеличения бюджетных расходов, реализации нацпроектов. Это символический шаг, полагает аналитик.





— В рамках этого нового формата Крым и подобные шаги уже вызывают не подъем, а раздражение. Каждый раз платить такую высокую цену за территории — как-то неправильно. Это дает нам передышку. Но с довольствия снимут. Хотя покушений на суверенитет не будет. В общем, нам дают сигнал: живите в режиме «как есть», — считает эксперт.