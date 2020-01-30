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Арабские страны скептически отнеслись к "сделке века" Трампа

30.01.2020 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лига арабских стран полагает, что американский план по Ближнему Востоку серьезно нарушает законные права палестинцев.

Арабские страны скептически отреагировали на план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, который тот разрекламировал как "сделку века".
 
Лига арабских стран (ЛАГ) констатировала, что этот план "серьезно нарушает законные права палестинцев".

"ЛАГ открыта для любых мирных инициатив. В то же время мирная договоренность не должна ни игнорировать, ни легитимировать израильскую оккупацию палестинских территорий после Шестидневной войны 1967 года", − указал генеральный секретарь Лиги Ахмед Абуль Гейт в среду, 29 января, в Каире. 
 
Катар − близкий союзник США на Ближнем Востоке − заявил, что он поддерживает любые усилия, направленные на "достижение прочного мира на оккупированных палестинских территориях", в том числе инициативу администрации Трампа, однако отметил, что мир не будет долговечным, если не будет обеспечено право палестинцев на суверенное государство со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
Катар, поддерживающий палестинскую автономию многомиллионными суммами, также подчеркнул, что палестинские беженцы должны получить право на возвращение в родные места.
 
Саудовская Аравия − другой близкий союзник США − приветствовала план Трампа, добавив, что возражения против этой инициативы должны обсуждаться под эгидой Вашингтона.
 
В то же время МИД в Эр-Рияде подчеркнул, что "законные права палестинцев" должны быть учтены.

 
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг инициативу Трампа.
 
"Иерусалим − священный город для мусульман. План, имеющий целью отдать Иерусалим Израилю, абсолютно неприемлем. Инициатива Трампа ставит палестинцев перед свершившимся фактом. Даже если некоторые арабские страны теперь повернулись спиной к палестинцам, Турция будет и впредь защищать их в международных организациях", − пообещал Эрдоган.
 
В Европе также скептически отнеслись к плану Трампа. Франция заявила, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно соответствовать нормам международного права, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке, и учитывать справедливые ожидания и израильтян, и палестинцев.
 
Глава МИД Германии Хайко Мас также указал, что прочный мир обеспечит лишь решение, приемлемое для обеих сторон.
 
Россия заявила, что пока неясно, является ли инициатива Трампа приемлемой и для Израиля, и для палестинцев.
 
В то же время глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал план Трампа "серь ным предложением".
 
Палестинцы отвергли план Трампа сразу же после его оглашения
 
 
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Лига арабских стран полагает, что американский план по Ближнему Востоку серьезно нарушает законные права палестинцев.
 
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