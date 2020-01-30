







После матча никто не собирался расходиться, болельщики дожидались игроков у выхода — и дождались. Первым "к барьеру" пришел Артем Демков. Довольно долго общались с фанами Александр Павлович и Александр Китаров. После публичной дискуссии самые ярые болельщики даже отводили их в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз. И этим разговором, судя по дружескому рукопожатию в конце, остались довольны.





Уже у автобуса команды к болельщикам вышли Крэйг Вудкрофт, Андрей Мезин и Андрей Костицын на правах капитана. Крэйг Вудкрофт извинился перед болельщиками за результаты, но дальнейшего общения с ним не получилось из-за сложностей перевода. Поэтому все внимание уделялось тренеру и капитану: Андрей Костицын отвечал на вопросы по игре команды, а Андрей Мезин рассказывал о тренировках голкиперов и выборе вратаря на ту или иную игру.





hcdinamo.by. Отъезжающий в аэропорт автобус команды встретили скандированием "Динамо! Динамо!" — рассказывает о случившемся в Санкт-Петербурге





Фото: hcdinamo.by



