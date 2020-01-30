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В Польше опасаются вмешательства России в президентские выборы

30.01.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецподготовка представителей политических партий, сотрудников и включение избирательных штабов в критическую инфраструктуру это лишь некоторые из рекомендаций по защите Польши от возможного вмешательства России в президентские выборы.

Рекомендации были опубликованы в последнем «Обзоре внутренней безопасности», — это официальное издание Агентства внутренней безопасности. Текст, имеет название «Президентские выборы как инструмент дестабилизации государств в теории и практике российских информационных и психологических операций в ХХ-м и ХХІ-м веках». Ее автор - Михал Войновский, историк, который занимается вопросами, российских геополитических идей и теорией информационных войн.

Ссылаясь на российских экспертов, он пишет, следующее: «цель российского вмешательства в избирательный процесс состоит не только в том, чтобы подорвать честность выборов и дискредитация демократии, но также, в первую очередь, дестабилизация внутренней ситуации в некоторых странах». В тексте детально объясняется, как выглядит специфика российских операций, направленных на вмешательство в выборы. Одним из примеров является, президентские выборы во Франции в 2017 году, во время которых велась дезинформация об источниках финансирования предвыборной кампании Эмманюеля Макрона. Среди прочего была запущена дезинформация о его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации.  

Также примером вмешательства российских спецслужб могут служить президентские выборы в США в 2016 году. Целью России было использование противоречий в американском обществе, тем самым провоцируя и разжигая конфликты в нем, используя при этом целую «фабрику троллей» известную как Агентство интернет исследований, которая находилась в Санкт-Петербурге в районе Ольгино, организатором и финансистом которого считают олигарха Евгения Пригожина.  Он является одним из самых влиятельных российских бизнесменов и доверенным человеком президента РФ Владимира Путина, но также его имя стало синонимом неформального присутствия России в конфликтных точках, от Сирии и Западной Африки до Венесуэлы. Все эти действия стали возможны благодаря целому ряду частных военных компаний, из которых самой известной является ЧВК Вагнера.     

На вопрос о том, грозит подобный сценарий Польше во время президентских выборов, автор прямо не отвечает. Но дает четко понять, что все возможно. Михал Войновский дает ряд рекомендаций для Польши, среди которых «Улучшение сотрудничества между правительством, службами и СМИ» и «предприятия ряда действий по нейтрализации всяких беспокойств».
 
 
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Спецподготовка представителей политических партий, сотрудников и включение избирательных штабов в критическую инфраструктуру это лишь некоторые из...
 
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