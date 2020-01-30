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В Гродно перекрыли улицу Подольную: будут ремонтировать арку железнодорожного моста

30.01.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Подольной c 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля будет ограничено движение транспорта. Строители будут ремонтировать арку путепровода железнодорожного моста, сообщает «Вечерний Гродно».


Cтроители удалят старую штукатурку и обновят арку, под которой проезжают автомобили. В связи с этим проезд по Подольной будет закрыт.

Движение транспорта будет ограничено с 9.00 до 17.00 с 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля. В эти дни проехать можно будет только по одной полосе.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Подольной с 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля будет ограничено движение транспорта. Строители будут ремонтировать арку путепровода железнодорожного...
 
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