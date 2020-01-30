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В Гродно перекрыли улицу Подольную: будут ремонтировать арку железнодорожного моста
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Подольной c 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля будет ограничено движение транспорта. Строители будут ремонтировать арку путепровода железнодорожного моста,
Cтроители удалят старую штукатурку и обновят арку, под которой проезжают автомобили. В связи с этим проезд по Подольной будет закрыт.
Движение транспорта будет ограничено с 9.00 до 17.00 с 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля. В эти дни проехать можно будет только по одной полосе.
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В Гродно на улице Подольной с 30 по 31 января и с 3 по 7 февраля будет ограничено движение транспорта. Строители будут ремонтировать арку путепровода железнодорожного...
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