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В Речицком районе Peugeot врезался в дерево - два человека в больнице
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево, два человека в больнице,
ДТП произошло днем 29 января. На автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель и пассажир с различными травмами госпитализированы в районную больницу.
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Водитель и пассажир госпитализированы.
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