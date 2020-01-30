В Речицком районе Peugeot врезался в дерево - два человека в больнице

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево, два человека в больнице, сообщает телерадиокомпания «Телевид».



Фото: ОГАИ Речицкого РОВД

ДТП произошло днем 29 января. На автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и пассажир с различными травмами госпитализированы в районную больницу.