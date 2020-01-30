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В Речицком районе Peugeot врезался в дерево - два человека в больнице

30.01.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево, два человека в больнице, сообщает телерадиокомпания «Телевид».


Фото: ОГАИ Речицкого РОВД

ДТП произошло днем 29 января. На автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель и пассажир с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

 
 
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