ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр транспорта говорил, что Wizz Air придёт в Беларусь этой весной. Кажется, нас обманули

30.01.2020 10:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Осенью 2019-го мы писали: венгерский лоукост Wizz Air, который летает во многие страны Европы, наконец-то придет в Беларусь. Это случится весной 2020-го – по крайней мере, так говорил министр транспорта Алексей Авраменко. С его слов, договориться с Wizz Air тогда удалось об одном-единственном направлении – из Минска в Будапешт и обратно. Зато Авраменко обнадеживающе добавлял, что с другими лоукост-компаниями ведутся переговоры, ведь цель властей – оживить областные аэропорты.

Об официальном приходе Wizz Air в нашу страну разговоры велись в октябре 2019 года. Но уже в январе, кажется, оптимизма и уверенности в этом вопросе стало меньше: тот же министр Алексей Авраменко дал интервью журналистам sb.by. На вопрос, подтвердил ли венгерский авиаперевозчик планы запуска рейсов из Беларуси и есть ли смысл ждать лоукосты в областных аэропортах, чиновник ответил уже так:

«Департамент по авиации подписал с Wizz Air соответствующее соглашение, и партнерам направлено уведомление о том, что беларуский аэропорт готов принимать их с летнего расписания 2020 года. Окончательное решение за авиакомпанией, но пока никакого официального ответа нам не поступило. 

Что касается других лоукост-компаний, то мы уже не раз отмечали, что определили для выполнения полетов этих компаний аэропорт – Гродно. Сейчас идет переговорный процесс. Что касается региональных аэропортов, то все они в прошлом году сработали неплохо, особенно по чартерной программе. Они нарастили пассажиропоток в два раза, а некоторые и больше. Понятно, что там была низкая база, но положительная динамика воодушевляет. Мы в этом же духе и продолжим».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенью 2019-го мы писали: венгерский лоукост Wizz Air, который летает во многие страны Европы, наконец-то придет в Беларусь. Это случится весной 2020-го – по крайней мере,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовая авария с участием трёх авто произошла в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика