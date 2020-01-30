Министр транспорта говорил, что Wizz Air придёт в Беларусь этой весной. Кажется, нас обманули

Источник материала: KYKY

Осенью 2019-го мы писали : венгерский лоукост Wizz Air, который летает во многие страны Европы, наконец-то придет в Беларусь. Это случится весной 2020-го – по крайней мере, так говорил министр транспорта Алексей Авраменко. С его слов, договориться с Wizz Air тогда удалось об одном-единственном направлении – из Минска в Будапешт и обратно. Зато Авраменко обнадеживающе добавлял, что с другими лоукост-компаниями ведутся переговоры, ведь цель властей – оживить областные аэропорты.

Об официальном приходе Wizz Air в нашу страну разговоры велись в октябре 2019 года. Но уже в январе, кажется, оптимизма и уверенности в этом вопросе стало меньше: тот же министр Алексей Авраменко дал интервью журналистам sb.by. На вопрос, подтвердил ли венгерский авиаперевозчик планы запуска рейсов из Беларуси и есть ли смысл ждать лоукосты в областных аэропортах, чиновник ответил уже так:

«Департамент по авиации подписал с Wizz Air соответствующее соглашение, и партнерам направлено уведомление о том, что беларуский аэропорт готов принимать их с летнего расписания 2020 года. Окончательное решение за авиакомпанией, но пока никакого официального ответа нам не поступило.

Что касается других лоукост-компаний, то мы уже не раз отмечали, что определили для выполнения полетов этих компаний аэропорт – Гродно. Сейчас идет переговорный процесс. Что касается региональных аэропортов, то все они в прошлом году сработали неплохо, особенно по чартерной программе. Они нарастили пассажиропоток в два раза, а некоторые и больше. Понятно, что там была низкая база, но положительная динамика воодушевляет. Мы в этом же духе и продолжим».