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Министр транспорта говорил, что Wizz Air придёт в Беларусь этой весной. Кажется, нас обманули
Источник материала: KYKY>
Осенью 2019-го мы
Об официальном приходе Wizz Air в нашу страну разговоры велись в октябре 2019 года. Но уже в январе, кажется, оптимизма и уверенности в этом вопросе стало меньше: тот же министр Алексей Авраменко
«Департамент по авиации подписал с Wizz Air соответствующее соглашение, и партнерам направлено уведомление о том, что беларуский аэропорт готов принимать их с летнего расписания 2020 года. Окончательное решение за авиакомпанией, но пока никакого официального ответа нам не поступило.
Что касается других лоукост-компаний, то мы уже не раз отмечали, что определили для выполнения полетов этих компаний аэропорт – Гродно. Сейчас идет переговорный процесс. Что касается региональных аэропортов, то все они в прошлом году сработали неплохо, особенно по чартерной программе. Они нарастили пассажиропоток в два раза, а некоторые и больше. Понятно, что там была низкая база, но положительная динамика воодушевляет. Мы в этом же духе и продолжим».
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Осенью 2019-го мы писали: венгерский лоукост Wizz Air, который летает во многие страны Европы, наконец-то придет в Беларусь. Это случится весной 2020-го – по крайней мере,...
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