Среднемоторное купе Alpine A110 подготовили для вылазок на бездорожье

Источник материала: Tut.by

Возрожденная под патронажем Renault в 2012 году французская марка Alpine на проходящем в эти дни в Париже мероприятии International Automobile Festival показала необычный шоу-кар на базе стандартной «двухдверки» A110.





Концепт называется A110 SportsX, а источником вдохновения для его создателей стали раллийные варианты оригинального A110 — в частности, спорткар, выигравший ралли Монте-Карло в 1973 году. Из главных отличий A110 SportsX от исходного купе — расширители колесных арок, увеличенный на 6 см дорожный просвет, защита днища, вентиляционные отверстия за задними арками, крепления для горных лыж и более агрессивный обвес с новыми бамперами и боковыми накладками.





Завершают образ двухцветная окраска кузова и оригинальные колесные диски черного цвета с шинами Michelin Primacy 3. Об изменениях по части техники ничего не сообщается — по всей видимости, как и взятого за основу A110 в исполнении Pure, за движение отвечает тандем из 7-ступенчатого «робота» и 1,8-литровой турбо-«четверки», развивающей 252 л.с. и 320 Нм крутящего момента.





В Alpine отметили, что «эта уникальная модель не предназначена для продажи». Напомним, что несколько лет назад в Сети появлялась информация о возможном выпуске кроссовера марки, но с тех пор об этом проекте ничего не слышно.