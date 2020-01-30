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Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии
Источник материала: СТВ
Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасную болезнь обнаружили у тех, кто недавно находился в эпицентре вируса – городе Ухань.
По последним данным, жертвами эпидемии стали 170 человек. Число заболевших приближается к 8 тысячам. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим днем наблюдается небольшой спад количества новых инфицированных. Однако несмотря на это, мировое сообщество все еще обеспокоено сложившейся ситуацией.
Крупнейшие мировые авиакомпании
По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, затем пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.
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Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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