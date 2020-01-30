ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии

30.01.2020 14:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасную болезнь обнаружили у тех, кто недавно находился в эпицентре вируса – городе Ухань.

Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

По последним данным, жертвами эпидемии стали 170 человек. Число заболевших приближается к 8 тысячам. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим днем наблюдается небольшой спад количества новых инфицированных. Однако несмотря на это, мировое сообщество все еще обеспокоено сложившейся ситуацией.

Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии

Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, затем пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Среднемоторное купе Alpine A110 подготовили для вылазок на бездорожье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика