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Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью для Китая приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В КНР прибыло 20 тонн белорусских медизделий: лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. Доставить груз в наиболее пострадавшие от коронавируса районы – личное поручение нашего Президента.
При необходимости в эту страну отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции. Детали визита согласовываются с китайской стороной.
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Новости Беларуси. Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью для Китая приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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