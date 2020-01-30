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Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин

30.01.2020 16:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью для Китая приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин

Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин

В КНР прибыло 20 тонн белорусских медизделий: лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. Доставить груз в наиболее пострадавшие от коронавируса районы – личное поручение нашего Президента.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

При необходимости в эту страну отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции. Детали визита согласовываются с китайской стороной.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин

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Новости Беларуси. Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью для Китая приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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