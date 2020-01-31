Из-за реконструкции трансформаторной подстанции кое-где не будет электричества

Источник материала: Виртуальный Брест

РУП «Брестэнерго» и филиал «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» приносят извинения потребителям, проживающим: ул.Фруктовая, дома №4-10, дома №3-15; ул.Московская, дома №158-174; ул.Вольная, дом 11; ул.Калинина дома № 1-5 за временные неудобства, связанные с отключением электроэнергии.





30 января 2020 года в соответствии с запланированными мероприятиями по реконструкции трансформаторной подстанции, выполнялись работы по замене электрооборудования для электроснабжения строящегося объекта (ул.Московская). В связи с трудностями, возникшими в процессе работы, не было восстановлено электроснабжение потребителей в заранее согласованные сроки.

Еще раз приносим искренние извинения всем потребителям за доставленные неудобства.