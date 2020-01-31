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Берёзовская ГРЭС реализует инвестиционный проект по установке электрокотла и паровых газомазутных котлов

31.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках интеграции Белорусской атомной электростанции в баланс объединённой энергетической системы Республики Беларусь и в целях повышения её надёжности, с июня 2019 года Берёзовская ГРЭС реализует инвестиционный проект по установке электрокотла и паровых газомазутных котлов.

Берёзовская ГРЭС реализует инвестиционный проект по установке электрокотла и паровых газомазутных котлов

На площадку строительства уже начали поступать первые необходимые комплектующие части к устанавливаемому на предприятии новому оборудованию. 28 января из г. Воронежа, непосредственно с завода-изготовителя ООО «Сименс Трансформаторы» прибыл силовой трансформатор марки ТДН-32000/110, весом 50322,5 кг, который предусматривается для электропитания водогрейного электродного котла Parat IEN 30МВт.

Берёзовская ГРЭС реализует инвестиционный проект по установке электрокотла и паровых газомазутных котлов

Бригада подрядной организации ОАО «Электроцентрмонтаж», под руководством начальника участка Трутько А.И. благополучно осуществила разгрузку этого «пятидесятитонника». Теперь Берёзовская ГРЭС готовится к очередному моменту и шагу, который будет способствовать скорейшему осуществлению и претворению своих проектов в жизнь.

 
 
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  В рамках интеграции Белорусской атомной электростанции в баланс объединённой энергетической системы Республики Беларусь и в целях повышения её надёжности, с...
 
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