Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках интеграции Белорусской атомной электростанции в баланс объединённой энергетической системы Республики Беларусь и в целях повышения её надёжности, с июня 2019 года Берёзовская ГРЭС реализует инвестиционный проект по установке электрокотла и паровых газомазутных котлов.





На площадку строительства уже начали поступать первые необходимые комплектующие части к устанавливаемому на предприятии новому оборудованию. 28 января из г. Воронежа, непосредственно с завода-изготовителя ООО «Сименс Трансформаторы» прибыл силовой трансформатор марки ТДН-32000/110, весом 50322,5 кг, который предусматривается для электропитания водогрейного электродного котла Parat IEN 30МВт.





Бригада подрядной организации ОАО «Электроцентрмонтаж», под руководством начальника участка Трутько А.И. благополучно осуществила разгрузку этого «пятидесятитонника». Теперь Берёзовская ГРЭС готовится к очередному моменту и шагу, который будет способствовать скорейшему осуществлению и претворению своих проектов в жизнь.