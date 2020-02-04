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Ганапольский: Путин никогда не получит Беларусь, но крови попортит

04.02.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист Матвей Ганапольский, рассуждая в своей передаче на Эхе Москвы про Брекзит, неожиданно вспомнил Беларусь и Путина.



— История про Брекзит — это совсем не история про Брекзит, а про Путина, — отметил Ганапольский. — Вот смотрите: есть такой анекдот – когда какой-то старый еврей говорит какие-то мудрые вещи. В советское время еврей заходит в гастроном, спрашивает: Мясо есть? — нет. – Рыба есть? – нет. Он пожимает плечами и говорит: «Боже мой, кому все это мешало?»

Хочу задать вопрос – когда Украина была без Донбасса, с украинским Крымом, когда была торговля, все это было, когда ездили, Сюткины выступали, скажите. Кому это мешало?

Беларусь. Вот сейчас мы все гадаем, присоединит Путин Беларусь или не присоединит, у меня вопрос – кому мешает независимая Беларусь? Да, там есть экономические проблемы, потому что экономическая модель Лукашенко очень плохая и он действительно должен России много денег, он вообще паразитирует. Он вообще хитро-прехитрый. Но у меня вопрос – кому она мешает?


Дальше. Соловей, как вы знаете, в передаче во вторник, всех напугал – в том числе и меня напугал – тем, что в ближайшие два месяца будет какая-то путинская военная операция. Потому что Путину крайне необходимо восстановить СССР-2. Ну и 5-я статья не будет использована в НАТО, и никто не защитит, и ядерное оружие у России, — то есть, у Путина может получиться. Ну, у Путина все получается. Потому что он классический злодей такой, а за злодеями всегда какая-то сила и у него получается.

Так вот у меня вопрос – кому мешают независимые Латвия, Литва и Эстония? Ответ – никому не мешают. Точно так же, как сейчас никому не будет мешать отдельная Британия. Ну да, я видел очень остроумную карикатуру: флаг ЕС и звезды, а одна из звезд сделана в виде слезы. Думаю, что тут ничего особенного нет — ну, они вышли и, безусловно, для Европы это неприятный момент. Можно там искать и руку Москвы, но вы понимаете, что по большому счету, хотел бы чего-нибудь Путин или не хотел, между Британией и Европой ничего не изменится.

Так вот кому это мешает? Никому. Есть один человек — абсолютный злодей из кино, — это Путин.

Отдельное государство, которое находится в прекрасных отношениях, например, с Российской Федерацией, никому не мешает. Но вот этот его клинический бзик по восстановлению Советского Союза, вот это «принуждение к миру», эти «зелёные человечки», это отторжение территорий – на фоне Брекзита, когда ушло государство, но оно никуда не ушло, оно осталось рядом, — показывает, что Путин даже не человек 19 века, он человек 18 века, а может быть, даже 17-го.

Сколько погибло людей, сколько несчастий, сколько предполагаемых ожиданий несчастий? Все из-за того, что когда-то это чудовище вышло и сказало: развал СССР это самая большая геополитическая катастрофа. И человек тратит все свои силы для того, чтобы принудить бывшие государства Советского Союза. И это как в украинской поговорке: «не съем, так хоть понадкусываю».


Никогда он не получит ни Беларусь, ни Украину, ни страны Балтии. Но крови он им попортит. Людей погибнет куча. А потом его вышвырнут, он уйдет на свою пенсию, его вытолкнут, и он будет где-то на даче по-хрущевски доживать и видеть, как все это разрушается и как презрительно на него будет смотреть новое руководство. Потому что он новому руководству — а это в любом случае люди – он и им попортил жизнь этой своей идеей-фикс восстановить вот этот ужасный, а для него прекрасный, Советский Союз.
 
 
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Российский журналист Матвей Ганапольский, рассуждая в своей передаче на Эхе Москвы про Брекзит, неожиданно вспомнил Беларусь и Путина.
 
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