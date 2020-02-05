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Новый Volkswagen Polo калужской сборки: первые подробности

05.02.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Volkswagen поделился первыми фактами о новом поколении модели Polo, производство которой по полному циклу вскоре стартует на предприятии в Калуге.


Во-первых, новый Polo подрастет в габаритах — длина 4483 мм против 4390 мм у нынешнего седана, ширина автомобиля увеличится с 1699 мм до 1706 мм. Немного подрастет и высота (1484 мм). Судя по эскизам, линии кузова станут более стремительными и элегантными, но самое главное, новый Polo станет лифтбеком, что, как подчеркивают создатели, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.



В салоне нового Polo станет больше пространства для задних пассажиров, а объем багажника увеличится на 90 л (до 550 л). Уже «в базе» Polo будет щеголять светодиодной головной оптикой — галогеновые фары уходят в прошлое. На светодиодах окажутся и задние фонари. Что касается оснащения, то для Polo заявлена новая мультимедиа-система с сенсорным экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма. Среди опций — цифровую приборная панель, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также обогрев задних сидений и рулевого колеса.


А вот гамма силовых агрегатов у Polo со сменой поколений не изменится. Останутся атмосферные моторы объемом 1,6 л (90 и 110 л.с.), а также 1,4-литровый турбомотор TSI с отдачей 125 л.с. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика», 6-ступенчатый «автомат» и 7-ступенчатый «робот» для самой мощной версии.


В продаже новый Polo ожидается уже этим летом, так что все подробности о лифтбеке не за горами.

 
 
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Российский офис Volkswagen поделился первыми фактами о новом поколении модели Polo, производство которой по полному циклу вскоре стартует на предприятии в Калуге.
 
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