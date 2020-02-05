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Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В этом году она собрала рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На международном форуме работает наша съемочная группа. На прямуцю связь студией вышла корреспондент СТВ Яна Шипко.
Каждый стенд интересен по-своему. Например, польский обещает встречу с известным писателем Янушем Леоном Вишневским. Если вы увлекались его романом «Одиночество в сети», то стоит посмотреть на презентацию его продолжения и поговорить с самим писателем по видеосвязи. Также там будет презентация романа Сергея Песецкого «Любовник Большой Медведицы» в уточненном переводе на наш язык.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
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Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»
Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В этом году она собрала рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24...
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