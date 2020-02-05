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Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

05.02.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В этом году она собрала рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

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На международном форуме работает наша съемочная группа. На прямуцю связь студией вышла корреспондент СТВ Яна Шипко.

На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает

Каждый стенд интересен по-своему. Например, польский обещает встречу с известным писателем Янушем Леоном Вишневским. Если вы увлекались его романом «Одиночество в сети», то стоит посмотреть на презентацию его продолжения и поговорить с самим писателем по видеосвязи. Также там будет презентация романа Сергея Песецкого «Любовник Большой Медведицы» в уточненном переводе на наш язык.

Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Уникальность выставки, наверное, в том, что это рассказ про книги 2019 года. Поэтому ее нельзя будет повторить в 2021, 2022-м и последующем, нельзя было ее сделать такой в 2018 и 2019-м. Каждая выставка – это целый год труда книгоиздателей, авторов, публицистов и журналистов.

Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Взаимодействие тех, кто занимается книгой, кто занимается словом, историей ли, литературой. Здесь больше литературы, детской литературы, взрослой литературы, исторической литературы. Это, наверное, та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий. Ведь она сама по себе такая, природа этого явления такова, что люди тянутся друг к другу.

Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Григорий Рапота
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В этом году она собрала рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24...
 
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