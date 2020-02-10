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Быть похожим на отца: погоны семьи Белоусовых

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В семье Белоусовых отец и сын решили посвятить свою жизнь военной службе.

 

Быть похожим на отца: погоны семьи Белоусовых

Владислав и Вячеслав Белоусовы. Фото Михаила Левцова

 

Первым присягу служить Родине дал глава Вячеслав Александрович. Закончив школу в 1993 году, он, уроженец деревни Староселье, сделал самостоятельный выбор и поступил на уголовно-исполнительный факультет Академии МВД. Первым местом службы молодого офицера стал Лечебно-трудовой профилакторий  №2, оперуполномоченным опе­ративно-режимного отдела.

Позже был назначен дежурным. Ответственность, пунктуальность, добросовестное отношение к работе и другие деловые качества офицера Вячеслава Белоусова помогли ему подняться на очередную ступень карьерной лестницы — должность заместителя начальника по режиму и оперативной работе ЛТП №2.

На вопрос «Кто сыграл главную роль в его профессиональном становлении?» Вячеслав Александрович, в первую очередь, говорит о своей семье. Родители сразу же одобрили его желание поступить в военный вуз. Позже серьезную поддержку всегда чувствовал от жены. Инна Викторовна работает учителем географии в СШ №4. Она всегда с пониманием относилась к занятости супруга на работе, ночным тревогам, дежурствам. Зачастую на себя брала все домашние хлопоты, воспитание детей, другие обязанности.

С благодарностью за участие в своей судьбе Вячеслав Белоусов говорит о полковнике в отставке Анатолии Котове, нынешнем начальнике ЛТП
№2 Александ­ре Юркове. Именно эти офицеры для него — эталон доблести, чести, мужской взаимовыручки.

Сам же Вячеслав Белоусов пример для подражания для сына Владислава. Быть похожим на отца, служить на благо Родины, быть социально полезным — так коротко парень объясняет свой выбор учиться именно в военном вузе. Поступая в Академию МВД, Владислав, как и отец, стремился на уголовно-исполнительный факультет. Но судьба распорядилась иначе, и курсант Белоусов получает знания на факультете милиции, правоведения, оперативно-розыскной деятельности. Он с гордостью носит военную форму и говорит, что кроме поступления в Академию МВД других вариантов для себя даже не рассматривал.

Пример отца вдохновлял его с раннего детства. Большой поддержкой стало одобрение выбора сына со стороны родителей, поэтому подготовку к ЦТ по обществоведению, английскому и белорусскому языкам, зачисление, курс молодого бойца курсант вспоминает как пройденные испытания всей семьей.

За время учебы Владислав все больше убеждается в правильности своего решения. Парень уверен, что будущая профессия — его призвание. К тому же обучение в Академии МВД имеет много преимуществ. Среди них хорошая стипендия, бесплатное трехразовое питание и проживание, высокий уровень профессиональной подготовки. Медицинским осмотрам в вузе также уделяется пристальное внимание. Владислав рассказал, что в академии есть много возможностей для саморазвития. Например, ему нравятся секции единоборств.

На днях у Белоусовых появился еще один весомый повод для гордости. Главе семьи Вячеславу Александровичу заместитель начальника Управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области Олег Беляков вручил первую в его жизни государственную награду — медаль «За безупречную службу» III степени. Такой пример отца Владислава Белоусова еще больше вдохновляет достойно служить и приносить пользу людям.

Всем, кто заинтересовался поступлением в Академию МВД Республики Беларусь, более подробную информацию предоставят по телефону 2-02-57.

 

Ольга Киммель


 
 
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  В семье Белоусовых отец и сын решили посвятить свою жизнь военной службе.     Первым присягу служить Родине дал глава Вячеслав Александрович. Закончив школу в 1993...
 
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