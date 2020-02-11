Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже второй светофорный объект повредили в городе, про первый мы писали по ссылке .





ДТП произошло на ул. Лейтенанта Рябцева сегодня, 11 февраля 2020 года в городе Бресте.





О пострадавших ничего не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ .







