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Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля
11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это уже второй светофорный объект повредили в городе, про первый
ДТП произошло на ул. Лейтенанта Рябцева сегодня, 11 февраля 2020 года в городе Бресте.
О пострадавших ничего не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники
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Это уже второй светофорный объект повредили в городе, про первый мы писали по ссылке. ДТП произошло на ул. Лейтенанта Рябцева сегодня, 11 февраля 2020 года в городе...
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