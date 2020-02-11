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Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля

11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже второй светофорный объект повредили в городе, про первый мы писали по ссылке.

Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля

ДТП произошло на ул. Лейтенанта Рябцева сегодня, 11 февраля 2020 года в городе Бресте.

Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля

О пострадавших ничего не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля

Ещё один светофор в Бресте "пал" под натиском автомобиля

 
Теги: Брест
 
 
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  Это уже второй светофорный объект повредили в городе, про первый мы писали по ссылке. ДТП произошло на ул. Лейтенанта Рябцева сегодня, 11 февраля 2020 года в городе...
 
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