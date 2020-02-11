Два новых футбольных поля построят в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах в течение двух ближайших лет появятся два новых футбольных поля с искусственным покрытием. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, передает корреспондент БЕЛТА.





На прямую линию к помощнику Президента обратилась жительница Барановичей. Женщину интересовал вопрос, "когда в городе появится хорошее футбольное поле, чтобы детям можно было нормально тренироваться". Выяснилось, что этот вопрос прорабатывался в горисполкоме. По словам его председателя Юрия Громаковского, к маю будет проведена реконструкция запасного поля на стадионе "Локомотив" с устройством искусственного покрытия.





Похожие работы проведут и в одном из микрорайонов города на стадионе "Дубово". В течение года его планируют реконструировать. "В 2021 году там появится хорошее современное поле. Искусственное покрытие очень удобное, оно менее травмоопасное для ребят, им можно пользоваться, по сути, круглый год", - отметил Анатолий Маркевич.

За неполных полтора часа работы прямой телефонной линии к помощнику Президента дозвонились 15 человек, причем не только из Барановичей, но и Пинска, Ивацевичей, Ляховичей. Вопросы, с которыми они обращаются, касаются разных сфер: строительства и ремонта жилья, благоустройства, оплаты труда, медицинского обслуживания.





После прямой линии Анатолий Маркевич проведет личный прием граждан. Предварительно на него записался 21 человек.