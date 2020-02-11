ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два новых футбольных поля построят в Барановичах

11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах в течение двух ближайших лет появятся два новых футбольных поля с искусственным покрытием. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Два новых футбольных поля построят в Барановичах

На прямую линию к помощнику Президента обратилась жительница Барановичей. Женщину интересовал вопрос, "когда в городе появится хорошее футбольное поле, чтобы детям можно было нормально тренироваться". Выяснилось, что этот вопрос прорабатывался в горисполкоме. По словам его председателя Юрия Громаковского, к маю будет проведена реконструкция запасного поля на стадионе "Локомотив" с устройством искусственного покрытия.

Два новых футбольных поля построят в Барановичах

Похожие работы проведут и в одном из микрорайонов города на стадионе "Дубово". В течение года его планируют реконструировать. "В 2021 году там появится хорошее современное поле. Искусственное покрытие очень удобное, оно менее травмоопасное для ребят, им можно пользоваться, по сути, круглый год", - отметил Анатолий Маркевич.

За неполных полтора часа работы прямой телефонной линии к помощнику Президента дозвонились 15 человек, причем не только из Барановичей, но и Пинска, Ивацевичей, Ляховичей. Вопросы, с которыми они обращаются, касаются разных сфер: строительства и ремонта жилья, благоустройства, оплаты труда, медицинского обслуживания.

Два новых футбольных поля построят в Барановичах

После прямой линии Анатолий Маркевич проведет личный прием граждан. Предварительно на него записался 21 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановичах в течение двух ближайших лет появятся два новых футбольных поля с искусственным покрытием. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Живой и на свободе: Шуневич и Басков обсудили будущее минского "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика