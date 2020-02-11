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Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

"В числе приоритетных задач - поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост по низкооплачиваемым категориям", - отметил премьер.

Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

Уже в первом квартале организации, в которых не обеспечивался должный уровень заработной платы, должны выйти на Br500.

Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

Это, подчеркнул Сергей Румас, персональная ответственность местных руководителей.

Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

При этом премьер напомнил главное условие, которое по-прежнему остается: зарплата должна быть заработана.

Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

 
 
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  Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил сегодня на заседании Совета...
 
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