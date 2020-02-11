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Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год
11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"В числе приоритетных задач - поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост по низкооплачиваемым категориям", - отметил премьер.
Уже в первом квартале организации, в которых не обеспечивался должный уровень заработной платы, должны выйти на Br500.
Это, подчеркнул Сергей Румас, персональная ответственность местных руководителей.
При этом премьер напомнил главное условие, которое по-прежнему остается: зарплата должна быть заработана.
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Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил сегодня на заседании Совета...
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