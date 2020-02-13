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Водитель оставил ключи в замке зажигания, и конечно, его автомобиль угнали
13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных домов.
Воспользовавшись оставленным в салоне ключом зажигания, он завёл автомобиль и совершил на нем поездку по городу. Спустя несколько минут автомобиль застрял на пустыре возле гаражного кооператива. Не сумев выехать, мужчина оставил транспортное средство.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и совершил вышеуказанное деяние в период отбытия наказания не связанного с лишением свободы.
Мужчина задержан.
За совершение повторного угона в отношении него Пружанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса.
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По данным следствия, ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных...
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