Водитель оставил ключи в замке зажигания, и конечно, его автомобиль угнали

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных домов.





Воспользовавшись оставленным в салоне ключом зажигания, он завёл автомобиль и совершил на нем поездку по городу. Спустя несколько минут автомобиль застрял на пустыре возле гаражного кооператива. Не сумев выехать, мужчина оставил транспортное средство.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и совершил вышеуказанное деяние в период отбытия наказания не связанного с лишением свободы.

Мужчина задержан.

За совершение повторного угона в отношении него Пружанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса.