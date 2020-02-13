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Водитель оставил ключи в замке зажигания, и конечно, его автомобиль угнали

13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных домов.

Водитель оставил ключи в замке зажигания, и конечно, его автомобиль угнали

Воспользовавшись оставленным в салоне ключом зажигания, он завёл автомобиль и совершил на нем поездку по городу. Спустя несколько минут автомобиль застрял на пустыре возле гаражного кооператива. Не сумев выехать, мужчина оставил транспортное средство.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и совершил вышеуказанное деяние в период отбытия наказания не связанного с лишением свободы.

Мужчина задержан.

За совершение повторного угона в отношении него Пружанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса.

 
 
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  По данным следствия, ночью 11 февраля в Пружанах 24-летний мужчина проник через незапертую дверь в автомобиль «Фольксваген», находившийся вблизи одного из частных...
 
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