«Доплатили работнику 100 рублей». Минтруда - про зарплаты бюджетников по новой схеме

Источник материала: Tut.by

В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам. В ведомстве отмечают, что «большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются». При этом добавляют, что в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей (эти расчетники прислали читатели TUT.BY, после чего ведомство проверило правильность начисления).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда рассказывают, что ежедневно получают около 10−15 обращений, которые касаются начисления зарплаты бюджетникам по новой схеме. «После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются, — отмечают в ведомстве. — Приведем некоторые примеры: учитель средней школы Дрибинского района, воспитатели яслей-сада Могилева, учитель средней школы Барановичи, учитель средней школы Гродно, медицинская сестра Орша».

В ведомстве отмечают, что к мониторингу ситуации по начислению зарплаты подключились специалисты КГК. К примеру, Комитет госконтроля по Гродненской области выборочно изучил зарплатные ведомости в двух гродненских учреждениях здравоохранения. Сравнивались ноябрьские, декабрьские и январские расчетные листы по каждому работнику. Информация о снижении зарплаты после пересмотра схемы начисления не подтвердилась, отмечают в ведомстве.

Напомним, что по Гродно есть также и примеры того, что в четырех школах неправильно рассчитали зарплаты по новой схеме, в ситуацию пришлось вмешиваться властям.

Минтруда: «Факты неправильного начисления заработной платы имеют место»

При этом в ведомстве признают, что «отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место». В редакцию TUT.BY ежедневно присылают сообщения работники бюджетных организаций с просьбой проверить правильность начисления январских зарплат. В Минтруда проанализировали некоторые из присланных нам расчетников, как минимум в трех случаях в ведомстве нашли ошибки. Одному из бюджетников, который обратился в нашу редакцию, насчитали на 100 рублей меньше, чем нужно было. Этот случай из Кричева, пострадал учитель-дефектолог.

«Централизованной бухгалтерией произведен перерасчет, сумма, подлежащая доплате работнику (100,71 руб.), выплачена 12 февраля, — поясняют в Минтруда. — Снижение заработной платы произошло по причине несоблюдения размеров стимулирующих выплат за один и тот же показатель (надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности в условиях 2019 года, и надбавка за характер труда в условиях 2020 года)».

Еще один пример снижения зарплаты — из Светлогорска, где недополучил заработанное педагог-психолог. «При начислении заработной платы за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда по сравнению с декабрем 2019 не была учтена надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности, — поясняют в ведомстве. — В результате произошло снижение заработной платы за январь 2020 года на 71 рубль. Данная сумма включена в заработную плату за январь 2020 в виде надбавки за высокие достижения в труде и выплачена 11 февраля».

Учителю из Турова в январе начислили на 56 рублей меньше, чем положено. «При сравнении заработных плат премия в размере 20%, начисленная в декабре, не была учтена при определении размера заработной платы за январь. В результате произошло снижение заработной платы за январь 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на 56 рублей. Указанная сумма доплачена к заработной плате за январь 2020 года», — отмечают в ведомстве.

«Таким образом, факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с „человеческим фактором“ — ошибками бухгалтерских служб, — поясняют в ведомстве. — Мы полагаем, что данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников. К сожалению, в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения».

При этом в ведомстве добавляют:

«Но справедливости ради в данном вопросе необходимо учитывать следующее. Заработная плата работников бюджетных организаций представляет собой сложную и многофакторную систему, включающую в себя множество вопросов. Чтобы разбираться в нюансах ее начисления, надо обладать не только соответствующими навыками, но и владеть знаниями нормативных правовых актов по данному вопросу, и что самое главное — правильно их применять, — отмечают в Минтруда. — Сейчас же все кому не лень пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере».

В Минтруда приводят в пример один из расчетников учителя, который разместили в Сети. Педагог отмечает в комментарии к расчетному листку, что у нее заметно изменился сам оклад. «В декабре он составлял 665 +242 (за высшую категорию) рублей. В январе чистый оклад составил 551 рубль, включая часы ОВР (организационно-воспитательную работу), доп. контроль и категорию», — цитируют в Минтруда.

«Здесь сравниваются абсолютно не идентичные понятия, имеющие разный смысл. В старой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат назывался тарифным окладом. Для учителя высшей категории (как в рассматриваемом случае) при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) он равнялся 191,19 рубля, что и отражено в расчетном листке за декабрь, — говорят в ведомстве. — У нашего учителя педагогическая нагрузка составляет 28,3 часа, соответственно ее тарифный оклад составлял 191,19×28,3 / 20 = 270,53 рубля».

В Минтруда уточняют, что «при новой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат называется окладом».

«С 1 января 2020 года оклад учителя высшей категории при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) составляет 331,15 рубля. Соответственно при педагогической нагрузке 28,3 часа оклад составляет 331,15×28,3 / 20 = 468,58 рубля.

Таким образом, размер оплаты труда без учета стимулирующих выплат в новой системе существенно увеличен, в данном случае более чем в 1,7 раза», — говорят в ведомстве.

В ведомстве уточняют, что выплата, которая обозначена в расчетном листке за декабрь как «оклад — 665,52 рубля», — это тарифный оклад (270,53 рубля с учетом педагогической нагрузки) плюс многочисленные повышения тарифного оклада:

за стаж работы по специальности;

за работу по контракту;

за работу в сельской местности;

несколько отраслевых повышений, в разных размерах.

«Все эти повышения являются стимулирующими выплатами. Чтобы не прописывать в расчетном листке все эти многочисленные выплаты бухгалтер просто поставила одну общую сумму. То же самое и в расчетном листке за январь „оклад — 551,80 рубля“. Бухгалтер, очевидно, просуммировала оклад (468,58 рубля с учетом педагогической нагрузки) с надбавкой за стаж работы в бюджетных организациях и надбавкой за работу по контракту, поскольку этих обязательных выплат в расчетном листке за январь не имеется. Это не совсем правильно, но заметим, что единой формы расчетных листков законодательством не предусмотрено. Главное, чтобы заработная плата была начислена правильно и в соответствии с законодательством. Таким образом сравнивать выплаты в расчетных листках, не зная, из чего они состоят, по крайней мере, некорректно», — отмечают в ведомстве.

«Что касается цифры 242, которую учитель приплюсовала к окладу 665 рублей, то в старых условиях это была надбавка за наличие высшей квалификационной категории. В новых условиях установлена другая выплата — надбавка за специфику работы в сфере образования, размер которой определяется в зависимости от имеющейся у педагога категории. У нашего учителя в расчетном листке за январь эта надбавка составляет 304,58 рубля. Как мы видим, и эта выплата существенно увеличена», — поясняют в ведомстве.

В Минтруда также обращают внимание на комментарий учителя о том, что «премия за январь стала равняться примерно 40% от зарплаты, а до изменений она составляла всего около 20%, соответственно, чтобы получить ту же зарплату что в прошлом году, нужно проделать много дополнительной работы: конкурсы, олимпиады, открытые уроки, статьи в журналах и так далее».

В ведомстве отмечают, что это не соответствует действительности. «С 01.01.2020 на премирование направляются средства в размере 5 процентов от суммы окладов работников. В новых условиях средства, направляемые на оплату труда, перераспределены, отмечают в ведомстве. — За счет уменьшения размера премирования, а также отмены таких выплат как повышения тарифных окладов, повышающих и корректирующих коэффициентов, произведено увеличение окладов и установлены новые стимулирующие выплаты, такие как надбавка за специфику работы в сфере образования, надбавка за характер труда, за высокие достижения в труде и др».

Что делать, если январская зарплата оказалась меньше и есть подозрения на ошибку в расчетах

Можно звонить в Минтруда на горячую линию (8 017 309 9309) или писать в ведомство на электронную почту (mlsp@mintrud.gov.by) или в группы в соцсетях министерства («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»). В Минтруда обещают, что «ни одно обращение не остается без внимания».

Еще можно обратиться в КГК или в профсоюзы, их специалисты тоже устраивают телефонные линии по новой схеме расчета зарплат бюджетников.

Напомним, с января для работников бюджетной сферы ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.

Просим читателей, которые работают в бюджетных организациях и готовы рассказать, как изменились их зарплаты после ввода новой схемы их расчета, написать на bobkov@tutby.com.