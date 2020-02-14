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«Доплатили работнику 100 рублей». Минтруда - про зарплаты бюджетников по новой схеме

14.02.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам. В ведомстве отмечают, что «большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются». При этом добавляют, что в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей (эти расчетники прислали читатели TUT.BY, после чего ведомство проверило правильность начисления).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда рассказывают, что ежедневно получают около 10−15 обращений, которые касаются начисления зарплаты бюджетникам по новой схеме. «После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь при проверке не подтверждаются, — отмечают в ведомстве. — Приведем некоторые примеры: учитель средней школы Дрибинского района, воспитатели яслей-сада Могилева, учитель средней школы Барановичи, учитель средней школы Гродно, медицинская сестра Орша».

В ведомстве отмечают, что к мониторингу ситуации по начислению зарплаты подключились специалисты КГК. К примеру, Комитет госконтроля по Гродненской области выборочно изучил зарплатные ведомости в двух гродненских учреждениях здравоохранения. Сравнивались ноябрьские, декабрьские и январские расчетные листы по каждому работнику. Информация о снижении зарплаты после пересмотра схемы начисления не подтвердилась, отмечают в ведомстве.

Напомним, что по Гродно есть также и примеры того, что в четырех школах неправильно рассчитали зарплаты по новой схеме, в ситуацию пришлось вмешиваться властям.

Минтруда: «Факты неправильного начисления заработной платы имеют место»

При этом в ведомстве признают, что «отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место». В редакцию TUT.BY ежедневно присылают сообщения работники бюджетных организаций с просьбой проверить правильность начисления январских зарплат. В Минтруда проанализировали некоторые из присланных нам расчетников, как минимум в трех случаях в ведомстве нашли ошибки. Одному из бюджетников, который обратился в нашу редакцию, насчитали на 100 рублей меньше, чем нужно было. Этот случай из Кричева, пострадал учитель-дефектолог.

«Централизованной бухгалтерией произведен перерасчет, сумма, подлежащая доплате работнику (100,71 руб.), выплачена 12 февраля, — поясняют в Минтруда. — Снижение заработной платы произошло по причине несоблюдения размеров стимулирующих выплат за один и тот же показатель (надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности в условиях 2019 года, и надбавка за характер труда в условиях 2020 года)».

Еще один пример снижения зарплаты — из Светлогорска, где недополучил заработанное педагог-психолог. «При начислении заработной платы за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда по сравнению с декабрем 2019 не была учтена надбавка, учитывающая отраслевые особенности педагогической деятельности, — поясняют в ведомстве. — В результате произошло снижение заработной платы за январь 2020 года на 71 рубль. Данная сумма включена в заработную плату за январь 2020 в виде надбавки за высокие достижения в труде и выплачена 11 февраля».

Учителю из Турова в январе начислили на 56 рублей меньше, чем положено. «При сравнении заработных плат премия в размере 20%, начисленная в декабре, не была учтена при определении размера заработной платы за январь. В результате произошло снижение заработной платы за январь 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на 56 рублей. Указанная сумма доплачена к заработной плате за январь 2020 года», — отмечают в ведомстве.

«Таким образом, факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с „человеческим фактором“ — ошибками бухгалтерских служб, — поясняют в ведомстве. — Мы полагаем, что данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников. К сожалению, в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения».

При этом в ведомстве добавляют:

«Но справедливости ради в данном вопросе необходимо учитывать следующее. Заработная плата работников бюджетных организаций представляет собой сложную и многофакторную систему, включающую в себя множество вопросов. Чтобы разбираться в нюансах ее начисления, надо обладать не только соответствующими навыками, но и владеть знаниями нормативных правовых актов по данному вопросу, и что самое главное — правильно их применять, — отмечают в Минтруда. — Сейчас же все кому не лень пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере».

В Минтруда приводят в пример один из расчетников учителя, который разместили в Сети. Педагог отмечает в комментарии к расчетному листку, что у нее заметно изменился сам оклад. «В декабре он составлял 665 +242 (за высшую категорию) рублей. В январе чистый оклад составил 551 рубль, включая часы ОВР (организационно-воспитательную работу), доп. контроль и категорию», — цитируют в Минтруда.

«Здесь сравниваются абсолютно не идентичные понятия, имеющие разный смысл. В старой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат назывался тарифным окладом. Для учителя высшей категории (как в рассматриваемом случае) при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) он равнялся 191,19 рубля, что и отражено в расчетном листке за декабрь, — говорят в ведомстве. — У нашего учителя педагогическая нагрузка составляет 28,3 часа, соответственно ее тарифный оклад составлял 191,19×28,3 / 20 = 270,53 рубля».

В Минтруда уточняют, что «при новой системе размер оплаты труда без стимулирующих и компенсирующих выплат называется окладом».

«С 1 января 2020 года оклад учителя высшей категории при норме часов педагогической нагрузки на ставку (20 часов) составляет 331,15 рубля. Соответственно при педагогической нагрузке 28,3 часа оклад составляет 331,15×28,3 / 20 = 468,58 рубля.
Таким образом, размер оплаты труда без учета стимулирующих выплат в новой системе существенно увеличен, в данном случае более чем в 1,7 раза», — говорят в ведомстве.

В ведомстве уточняют, что выплата, которая обозначена в расчетном листке за декабрь как «оклад — 665,52 рубля», — это тарифный оклад (270,53 рубля с учетом педагогической нагрузки) плюс многочисленные повышения тарифного оклада:

  • за стаж работы по специальности;
  • за работу по контракту;
  • за работу в сельской местности;
  • несколько отраслевых повышений, в разных размерах.

«Все эти повышения являются стимулирующими выплатами. Чтобы не прописывать в расчетном листке все эти многочисленные выплаты бухгалтер просто поставила одну общую сумму. То же самое и в расчетном листке за январь „оклад — 551,80 рубля“. Бухгалтер, очевидно, просуммировала оклад (468,58 рубля с учетом педагогической нагрузки) с надбавкой за стаж работы в бюджетных организациях и надбавкой за работу по контракту, поскольку этих обязательных выплат в расчетном листке за январь не имеется. Это не совсем правильно, но заметим, что единой формы расчетных листков законодательством не предусмотрено. Главное, чтобы заработная плата была начислена правильно и в соответствии с законодательством. Таким образом сравнивать выплаты в расчетных листках, не зная, из чего они состоят, по крайней мере, некорректно», — отмечают в ведомстве.

«Что касается цифры 242, которую учитель приплюсовала к окладу 665 рублей, то в старых условиях это была надбавка за наличие высшей квалификационной категории. В новых условиях установлена другая выплата — надбавка за специфику работы в сфере образования, размер которой определяется в зависимости от имеющейся у педагога категории. У нашего учителя в расчетном листке за январь эта надбавка составляет 304,58 рубля. Как мы видим, и эта выплата существенно увеличена», — поясняют в ведомстве.

В Минтруда также обращают внимание на комментарий учителя о том, что «премия за январь стала равняться примерно 40% от зарплаты, а до изменений она составляла всего около 20%, соответственно, чтобы получить ту же зарплату что в прошлом году, нужно проделать много дополнительной работы: конкурсы, олимпиады, открытые уроки, статьи в журналах и так далее».

В ведомстве отмечают, что это не соответствует действительности. «С 01.01.2020 на премирование направляются средства в размере 5 процентов от суммы окладов работников. В новых условиях средства, направляемые на оплату труда, перераспределены, отмечают в ведомстве. — За счет уменьшения размера премирования, а также отмены таких выплат как повышения тарифных окладов, повышающих и корректирующих коэффициентов, произведено увеличение окладов и установлены новые стимулирующие выплаты, такие как надбавка за специфику работы в сфере образования, надбавка за характер труда, за высокие достижения в труде и др».

Что делать, если январская зарплата оказалась меньше и есть подозрения на ошибку в расчетах

Можно звонить в Минтруда на горячую линию (8 017 309 9309) или писать в ведомство на электронную почту (mlsp@mintrud.gov.by) или в группы в соцсетях министерства («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»). В Минтруда обещают, что «ни одно обращение не остается без внимания».

Еще можно обратиться в КГК или в профсоюзы, их специалисты тоже устраивают телефонные линии по новой схеме расчета зарплат бюджетников.

Напомним, с января для работников бюджетной сферы ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.

Просим читателей, которые работают в бюджетных организациях и готовы рассказать, как изменились их зарплаты после ввода новой схемы их расчета, написать на bobkov@tutby.com.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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В Минтруда прокомментировали ситуацию с расчетом зарплат работников бюджетных организаций по новым правилам.
 
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