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Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии

14.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии2 февраля на Кипсале в городе Рига Латвийской Республики  завершилась 27-я международная выставка-ярмарка туризма “Balttour 2020”, собравшая 850 туристических компаний из разных стран. Ознакомиться с возможностями туризма в Латвии и мире, выгодно приобрести туры и узнать новости пришли около 30 тысяч человек.

В составе делегации Витебской области в качестве со-экспонента на стойке Национального стенда Республики Беларусь для совместного создания туристического продукта области, продвижения его на международном рынке, а также для рекламы туристического потенциала Шарковщинского района главный специалист Шарковщинского райисполкома Наталья Орешкова презентовала в Риге  наш фестиваль «Яблочный Спас».

Как отмечает Наталья, после рекламы фестиваля на различных  туристических выставках, количество туристов, посетивших наш регион,  с 2014 года увеличилось с 300 до 1900 человек. При этом во время проведения выставки “Balttour- 2020”  изделия ручной работы мастеров нашего   Шарковщинского районного центра ремёсел были успешно проданы в объёме около 70 процентов от всей реализуемой продукции.

На протяжении трёх дней представители сферы туризма из Витебской области презентовали достижения туристического потенциала, знакомили с заповедниками, музеями, событийными и наиболее значимыми мероприятиями северного региона страны. Участниками международной выставки-ярмарки в этом году  также стали Национальное Агенство по туризму, коллективы из Минска и Минской области, Гродненской и Брестской областей.

Рядом с выставочными стендами Республики Беларусь, которые помогали познакомиться с туристическим потенциалом нашей страны, практически всегда было много посетителей. Гости с удовольствием покупали авторскую сувенирную продукцию: на память для себя и в качестве подарков близким.

Следует отметить, что специалисты Шарковщинского района ежегодно посещают международные туристические выставки не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Это необходимо для  продвижения туристического потенциала шарковщинского края и для  привлечения большего числа туристов  на самые яркие и  значимые  мероприятия в нашем районе. Ведь наращивание экспорта туристических услуг невозможно без дальнейшего посещения туристами историко-культурных объектов и музеев, гостиницы и объектов общественного питания.

Непосредственное участие в рекламе нашего фестиваля на выставке-ярмарке “Balttour 2020” приняли наши партнёры из Латвии: представители Зилупского, Айзкраукльского и Даугавпилсского самоуправлений.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в ЛатвииФестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии Фестиваль «Яблочный Спас» на выставке-ярмарке в Латвии

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