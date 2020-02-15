Незаконно — значит, наказуемо

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проблемы незаконного оборота наркотиков злободневны во всем мире, в том числе и в Беларуси.

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было наркотических средств.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно на всё — воровство, обман, а в некоторых случаях — и на убийство. Принимая наркотик, человек попросту подписывает себе смертный приговор. Даже первая доза наркотика может оказаться смертельной. Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для здоровья. Их распространенность среди детей и подростков становится бедой и для родителей.

В 2019 году на территории Республики Беларусь возросло количество случаев, когда измельченный и увлажняющий табак «снюс» употребляют именно подростки. Коварность «снюса» — в его катастрофическом вреде для молодого организма. Производители уверяют: это всего лишь аналог сигарет, только без дыма и канцерогенов. А вот медики не выражают такого же оптимизма: по их словам химический состав «снюса» по своему действию в разы опаснее сигарет, а доза никотина, содержащаяся в одном пакетике, равняется двум выкуренным пачкам сигарет.

Следует помнить об уголовной ответственности. Согласно ч.4,5,6 ст.17.3, появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.

Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин.

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.

Статья 328 уголовного кодекса: незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказываются вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, те же действия, совершенные с целью сбыта или незаконный сбыт наркотиков, — на срок от 5 до 8 лет, на территории учреждения образования — от 8 до 13 лет.

Владимир ИВАНИСЕНЯ,

начальник

ИДН Несвижского РОВД.