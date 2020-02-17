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Признание в любви на башне Берестейского трубача состоялось. Смотрите, как это было
17.02.2020 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Этакое новшество в работе Берестейского трубача - а почему бы и нет?
Может быть, идея найдёт поддержку, и подобные признания будут пользоваться популярностью не только 14 февраля.
И кстати, вы обратили внимание, что трубач уже не стесняется и спокойно позирует на камеру?
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При поддержке Брестского экспериментального театра "Ларчик. Этакое новшество в работе Берестейского трубача - а почему бы и нет? Может быть, идея найдёт...
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