Признание в любви на башне Берестейского трубача состоялось. Смотрите, как это было

Источник материала: Виртуальный Брест

При поддержке Брестского экспериментального театра "Ларчик .





Этакое новшество в работе Берестейского трубача - а почему бы и нет?





Может быть, идея найдёт поддержку, и подобные признания будут пользоваться популярностью не только 14 февраля.





И кстати, вы обратили внимание, что трубач уже не стесняется и спокойно позирует на камеру?







