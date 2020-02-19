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В Нацбанке рассказали, сколько клиентов банков пострадало от мошенников и прошел ли пик вишинга

19.02.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси заметно сократилось число мошенничеств с банковскими карточками, сообщают в Нацбанке. Их пик пришелся на ноябрь прошлого года, когда зафиксировали больше 4,3 тысячи случаев телефонного мошенничества.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В декабре число телефонных мошенничеств к отношении клиентво банков сократилось до 378 (речь про зафиксированные факты). Для сравнения: в октябре 2019 года их было 274, а в сентябре — 194, в августе — 100, в июле, июне и мае — единичные случаи. В апреле было зафиксировано 84 телефонных банковских мошенничеств, в марте — 59, в феврале — 134. То есть за весь прошлый год было совершено как минимум 5,6 тысячи случаев зафиксированного телефонного мошенничества по отношению к клиентам банка.

— В прошедшем году в рамках деятельности центра мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby) получено и проанализировано около 9000 отдельных сообщений об инцидентах, направлено более 250 информационных рассылок. Основная часть инцидентов зафиксирована в результате реализации т. н. «вишинга», с пиком в ноябре 2019 году Национальный банк и банковское сообщество активно информировали граждан о мошенничестве, благодаря чему удалось снизить очередную волну инцидентов, — сообщил ранее заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

По его словам, для обеспечения кибербезопасности в ноябре прошлого года в Беларуси разработали и утвердили концепцию обеспечения кибербезопасности в банковской сфере.

При этом клиенты некоторых банков чаще других подвергались атакам мошенников.

В 2019 году Нацбанк также создал центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере.

«Работа центра направлена на снижение ущерба от преступлений в кредитно-финансовой сфере и противодействие угрозам информационной безопасности Беларуси, — рассказал в корпоративном журнале „Беларусбанка“ Дмитрий Калечиц. — В дополнение разработан проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере, которая станет продолжением концепции информационной безопасности республики. Ее суть в формировании единообразного понимания и подходов к обеспечению кибербезопасности для устойчивого функционирования банковской сферы».

 
 
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В Беларуси заметно сократилось число мошенничеств с банковскими карточками, сообщают в Нацбанке. Их пик пришелся на ноябрь прошлого года, когда зафиксировали...
 
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