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Под Могилевом столкнулись два МАЗа, пострадал один из водителей

19.02.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом днем 17 февраля столкнулись два МАЗа, сообщили в УВД. Пострадал 50-летний водитель.


Авария произошла в 12.00 на трассе Могилев — Чаусы в районе строящейся развязки. 50-летний житель Чаусов на МАЗе поворачивал налево с обочины и не уступил дорогу другому МАЗу, который ехал попутно.

50-летний житель Чаусов с травмами был доставлен в больницу.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пострадавший поворачивал налево с обочины.
 
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