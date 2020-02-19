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Под Могилевом столкнулись два МАЗа, пострадал один из водителей
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом днем 17 февраля столкнулись два МАЗа,
Авария произошла в 12.00 на трассе Могилев — Чаусы в районе строящейся развязки. 50-летний житель Чаусов на МАЗе поворачивал налево с обочины и не уступил дорогу другому МАЗу, который ехал попутно.
50-летний житель Чаусов с травмами был доставлен в больницу.
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Пострадавший поворачивал налево с обочины.
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