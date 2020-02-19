Под Могилевом столкнулись два МАЗа, пострадал один из водителей

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом днем 17 февраля столкнулись два МАЗа, сообщили в УВД. Пострадал 50-летний водитель.





Авария произошла в 12.00 на трассе Могилев — Чаусы в районе строящейся развязки. 50-летний житель Чаусов на МАЗе поворачивал налево с обочины и не уступил дорогу другому МАЗу, который ехал попутно.

50-летний житель Чаусов с травмами был доставлен в больницу.