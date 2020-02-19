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«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр

19.02.2020 12:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 февраля в Национальном олимпийском комитете чествовали героев III Зимних юношеских Олимпийских игр. Состязания прошли в январе в Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр

Наша страна на этих стартах была представлена в пяти видах: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, лыжные гонки и хоккей с шайбой.   

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр


В биатлоне и хоккее молодые белорусские спортсмены добились результатов. Эти ребята, конечно, еще очень молоды и находятся в самом начале своего спортивного пути, но уже сейчас они по праву находятся в Зале олимпийской славы, ведь они настоящие олимпийцы.  

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр


Юлия Ковалевская, призер Зимней юношеской Олимпиады:  
Подготовка была на высоком уровне, мы проделали хорошую работу в горах, т.к. сами юношеские Олимпийские игры проходили на высоте. Поэтому это было необходимо. Мы были в Австрии на сборе, в Италии, поэтому хочется сказать огромное спасибо.

Стандартная картина, когда приезжаешь, – пару дней тренировка и уже старт, в принципе, удалось адаптироваться, привыкнуть, посмотреть на стрельбище, на трассу. Все прошло безболезненно, достаточно хорошо.  

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр


Илья Корзун, победитель Зимней юношеской Олимпиады:
У меня в команде белорусский украинец и эстонец, что нам очень сильно помогло сыграть, т.е. все на одном языке. А так со всеми остальными партнерами – на английском, тоже понимали они нас, мы – их. В самой Лозанне все команды были равные, нельзя никого недооценивать, даже те, кто последнее место занял и не набрал ни одного очка, они тоже хорошо показали себя, хорошо выступали.   

«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр


Результат на спортивных аренах – это заслуга и самих ребят, и их наставников, и родителей, которые поддерживали начинающих атлетов. Медали в Швейцарии – это первый шаг в большой спорт.   

Люди в материале: Сергей Ковальчук, Юлия Ковалевская, Илья Корзун, Виктор Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 18 февраля в Национальном олимпийском комитете чествовали героев III Зимних юношеских Олимпийских игр. Состязания прошли в январе в Лозанне,...
 
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