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«Мы проделали хорошую работу в горах». В НОК чествовали призёров юношеских Олимпийских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 февраля в Национальном олимпийском комитете чествовали героев III Зимних юношеских Олимпийских игр. Состязания прошли в январе в Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша страна на этих стартах была представлена в пяти видах: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, лыжные гонки и хоккей с шайбой.
Стандартная картина, когда приезжаешь, – пару дней тренировка и уже старт, в принципе, удалось адаптироваться, привыкнуть, посмотреть на стрельбище, на трассу. Все прошло безболезненно, достаточно хорошо.
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Новости Беларуси. 18 февраля в Национальном олимпийском комитете чествовали героев III Зимних юношеских Олимпийских игр. Состязания прошли в январе в Лозанне,...
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