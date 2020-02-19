Более 60% чеков TAX FREE выплачивается в Национальном аэропорту «Минск»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, воспользоваться данной услугой могут только иностранные граждане, приезжающие в Республику Беларусь, т.е. не имеющие постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС. Напомним, что членами ЕАЭС, помимо Беларуси, являются Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Данная услуга работает в нашей стране уже почти 7 лет. Более 800 магазинов предоставляют возможность приобретения иностранным гражданам товаров по системе TAX FREE. Услуга предусматривает возврат 15% суммы покупки без НДС, распространяется на все товары, которые облагаются НДС по ставке 20%, доступна при покупке на сумму более 80 белорусских рублей в течение одного дня в одном магазине – участнике программы Tax Free. Оператором данной системы в нашей стране является РУП «Белтаможсервис».

Одним из крупнейших пунктов оформления вывоза товаров в рамках данной системы на территории Республики Беларусь является Национальный аэропорт «Минск», в котором выплачивается более 60% чеков Tax Free, в том числе 20% составляет выплата наличными денежными средствами.

Одно из условий осуществления возврата денежных средств иностранным гражданам - получение в течение 3 месяцев со дня покупки отметки таможенных органов на Чеке Tax Free при вывозе товаров.

Система возврата НДС состоит из нескольких этапов:

иностранный гражданин совершает покупку на сумму более 80 белорусских рублей в течение одного дня в одном магазине;

покупатель оформляет чек на возврат НДС, имея при себе паспорт и кассовый чек;

выезжая за границу, при прохождении таможенного контроля покупатель предъявляет чек на возврат НДС и в пункте возврата наличных денежных средств за покупки по системе TAX FREE получает денежные средства.

Возврат суммы налога на добавленную стоимость производится:

наличными денежными средствами:

в Национальном аэропорту «Минск», где после прохождения таможенного контроля, в зоне вылета, иностранные граждане могут обратиться к специалисту РУП «Белтаможсервис» либо к работнику магазина беспошлинной торговли «МаркетЛига».

До сдачи вывозимого товара в багаж пассажиру необходимо прибыть к стойке таможенного контроля возле места сдачи негабаритного багажа, расположенной в зале вылета аэровокзального комплекса (3-й этаж), и пригласить по телефону на стойке должностных лиц таможни. Если же товары вывозятся в ручной клади, при прохождении таможенного контроля необходимо проследовать в красный коридор. Сотрудники таможни сверят вывозимый товар с представленными документами и внесут необходимые отметки в чеки, а также разъяснят, куда нужно обратиться для получения возврата средств в рамках системы Tax Free. Товар должен предъявляться в упакованном виде.

Для оформления чека на возврат НДС по данной системе Минская региональная таможня рекомендует зарезервировать 15-20 минут.

через отделения ОАО «АСБ «Беларусбанк», расположенные в пунктах пропуска на границе с Польшей («Берестовица», «Брузги», «Козловичи», «Домачево», «Песчатка», «Варшавский мост»), Литвой («Привалка», «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка»), Латвией («Григоровщина», «Урбаны»), Украиной («Новая Гута», «Новая Рудня», «Верхний Теребежев», «Мокраны»).

2. на банковскую карту: