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В Брестскую область привлечено более 17,1 миллиона еврогрантов на развитие ЖКХ

22.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За последние пять лет в Брестскую область привлечено около 17,1 миллиона евро грантовых средств на развитие ЖКХ. Об этом в ходе встречи с трудовым коллективом Ивацевичского ЖКХ в пятницу сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В Брестскую область привлечено более 17,1 миллиона еврогрантов на развитие ЖКХ

— В области очень активно используем гранты — европейские средства, Международного банка реконструкции и развития, Всемирного банка по различным программам, — сказал он. — Самые крупные — очистные сооружения, сделали их в Бресте, Барановичах, Березе, Жабинке, начали проекты в Каменце. Мы на мусороперерабатывающий завод в Бресте поставили новую линию. На такие цели ЕС выделяет гранты. И не только. Это же касается тепловой реабилитации зданий, особенно в социальной сфере.

Кроме того, по словам Анатолия Лиса, эти средства направляются не только в систему ЖКХ. Гранты есть и по линии школьного питания, дорожной сети, общественного транспорта и по другим направлениям.

 
Теги: Брест
 
 
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  За последние пять лет в Брестскую область привлечено около 17,1 миллиона евро грантовых средств на развитие ЖКХ. Об этом в ходе встречи с трудовым коллективом...
 
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