В Брестскую область привлечено более 17,1 миллиона еврогрантов на развитие ЖКХ

Источник материала: Виртуальный Брест

За последние пять лет в Брестскую область привлечено около 17,1 миллиона евро грантовых средств на развитие ЖКХ. Об этом в ходе встречи с трудовым коллективом Ивацевичского ЖКХ в пятницу сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.







— В области очень активно используем гранты — европейские средства, Международного банка реконструкции и развития, Всемирного банка по различным программам, — сказал он. — Самые крупные — очистные сооружения, сделали их в Бресте, Барановичах, Березе, Жабинке, начали проекты в Каменце. Мы на мусороперерабатывающий завод в Бресте поставили новую линию. На такие цели ЕС выделяет гранты. И не только. Это же касается тепловой реабилитации зданий, особенно в социальной сфере.



Кроме того, по словам Анатолия Лиса, эти средства направляются не только в систему ЖКХ. Гранты есть и по линии школьного питания, дорожной сети, общественного транспорта и по другим направлениям.