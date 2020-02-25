|
Конфликт на Пионерской-Войкова... Пострадал таксист, а белый бус скрылся с места ДТП
25.02.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Незначительное, но при этом обидное ДТП произошло сегодня, 25 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Войкова.
Ситуация попала на камеру видеорегистратора:
Очень вероятно, что водитель на белом бусе даже не заметил, что наехал на такси. С другой стороны, совсем непонятны его манёвры, то туда, то сюда, никак не мог определиться?
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by