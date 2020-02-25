Конфликт на Пионерской-Войкова... Пострадал таксист, а белый бус скрылся с места ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Незначительное, но при этом обидное ДТП произошло сегодня, 25 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Войкова.





Ситуация попала на камеру видеорегистратора:

Очень вероятно, что водитель на белом бусе даже не заметил, что наехал на такси. С другой стороны, совсем непонятны его манёвры, то туда, то сюда, никак не мог определиться?