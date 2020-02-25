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Конфликт на Пионерской-Войкова... Пострадал таксист, а белый бус скрылся с места ДТП

25.02.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Незначительное, но при этом обидное ДТП произошло сегодня, 25 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Войкова.

Конфликт на Пионерской-Войкова... Пострадал таксист, а белый бус скрылся с места ДТП

Ситуация попала на камеру видеорегистратора:

Очень вероятно, что водитель на белом бусе даже не заметил, что наехал на такси. С другой стороны, совсем непонятны его манёвры, то туда, то сюда, никак не мог определиться?

 
Теги: Брест
 
 
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  Незначительное, но при этом обидное ДТП произошло сегодня, 25 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Пионерская и Войкова. Ситуация попала на камеру...
 
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