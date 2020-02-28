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Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране

28.02.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. Об этом он заявил на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране

"В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. Об этом он заявил...
 
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