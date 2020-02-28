Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. Об этом он заявил на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.





"В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%", - сказал белорусский лидер.



