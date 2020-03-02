Группа Тилля Линдеманна из Rammstein записала обращение к беларусам – после критики за порно

Источник материала: KYKY

Мы писали , что в Беларуси через электронную петицию требовали запретить минский концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Основная претензия противников звучала в адрес свежего клипа музыканта на песню «Till the End» с элементами порно, который наделал немало шума и вызвал травлю в отношении актрис. Авторы обращения с сотней подписей посчитали, что Тилль проявил неуважение к женщинам, а значит, пускать в нашу страну его отныне нельзя. Но концерт Линдеманна 4 марта в Минске все-таки состоится, узнал TUT.by.

Организаторы мероприятия сказали, что вся разрешительная документация на проведение шоу группы уже получена, все нормы и правила соблюдены, концерту присвоена категория «18+». Они заверяют, что видео проходящего тура есть в свободном доступе, на сцене не происходит никаких неподобающих действий или провокаций.

«Минск ожидает шоу мирового масштаба, – объяснил Александр Косач, организатор концерта. – Для нас важно в первую очередь подготовить площадку, а не тратить энергию и силы на борьбу с беспочвенными петициями о претензиях к личной жизни одного из участников группы. Для нас гораздо важнее, чтобы концерт прошел с аншлагом, как это происходит во всех городах тура, чтобы и Минск попал в отчеты тура под грифом sold out».

Участники Lindemann записали ролик, в котором приглашают всех на свой концерт в беларуской столице. В видео (можно увидеть по ссылке ) мультиинструменталист Петер Тэгтгрен говорит: «Привет, Беларусь! Мы приезжаем к вам в среду, приходите. Шоу точно состоится, уверен на 100%. Правильно, парни? Так что надеюсь увидеть вас на концерте в среду. Черт, я повредил палец».