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Группа Тилля Линдеманна из Rammstein записала обращение к беларусам – после критики за порно
Источник материала: KYKY>
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Организаторы мероприятия сказали, что вся разрешительная документация на проведение шоу группы уже получена, все нормы и правила соблюдены, концерту присвоена категория «18+». Они заверяют, что видео проходящего тура есть в свободном доступе, на сцене не происходит никаких неподобающих действий или провокаций.
«Минск ожидает шоу мирового масштаба, – объяснил Александр Косач, организатор концерта. – Для нас важно в первую очередь подготовить площадку, а не тратить энергию и силы на борьбу с беспочвенными петициями о претензиях к личной жизни одного из участников группы. Для нас гораздо важнее, чтобы концерт прошел с аншлагом, как это происходит во всех городах тура, чтобы и Минск попал в отчеты тура под грифом sold out».
Участники Lindemann записали ролик, в котором приглашают всех на свой концерт в беларуской столице. В видео (можно увидеть по
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Мы писали, что в Беларуси через электронную петицию требовали запретить минский концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Основная претензия противников звучала в...
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