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Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах
Источник материала: СТВ
Новости мира. ВОЗ не исключает, что Летние Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей, все соревнования можно будет увидеть лишь на экранах телевизоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более того, рассматривается вариант переноса игр из Токио в другой город. География коронавируса постоянно расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, два человека заразились в Индонезии, один в Доминикане.
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Новости мира. ВОЗ не исключает, что Летние Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей, все соревнования можно будет увидеть лишь на экранах...
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