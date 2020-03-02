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Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах

02.03.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. ВОЗ не исключает, что Летние Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей, все соревнования можно будет увидеть лишь на экранах телевизоров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра

Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах

Более того, рассматривается вариант переноса игр из Токио в другой город. География коронавируса постоянно расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, два человека заразились в Индонезии, один в Доминикане. 

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Новости мира. ВОЗ не исключает, что Летние Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей, все соревнования можно будет увидеть лишь на экранах...
 
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