Олимпийские игры в Токио могут пройти при пустых трибунах

Источник материала: СТВ

Новости мира. ВОЗ не исключает, что Летние Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей, все соревнования можно будет увидеть лишь на экранах телевизоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса отменили полумарафон в Париже и приостановили работу Лувра





Более того, рассматривается вариант переноса игр из Токио в другой город. География коронавируса постоянно расширяется. «Ковид-19» выявлен у трёх человек в Чехии, о случае заражения также оповестила Шотландия, два человека заразились в Индонезии, один в Доминикане.