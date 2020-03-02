Минфин сообщил об исполнении бюджета в январе

Источник материала: Ежедневник

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Профицит республиканского бюджета составил 0,9 млрд рублей, бюджета Фонда социальной защиты населения - 0,1 млрд рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложились в сумме 5,2 млрд рублей, или 9,4 процента уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд рублей, или 9,9 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,0 млрд рублей, или 16,1 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд рублей, или 8,5 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,2 млрд рублей, или 4,5 процента уточненного годового плана. Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,4 млрд рублей, или 8,4 процента утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 174,2 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года составили 3,7 млрд рублей, или 6,6 процента уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 1,5 млрд рублей, или 5,8 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,6 млрд рублей (5,9 процента), на финансирование национальной экономики – 0,3 млрд рублей (6,1 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,2 млрд рублей (6,6 процента).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,3 млрд. рублей или 7,6 процента утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд рублей.

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 0,9 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.