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"Додон - предатель". В Молдове штурмуют здание правительства

02.03.2020 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники протестов недовольны пророссийской ориентацией руководства Молдовы

В столице Молдовы Кишиневе несколько тысяч ветеранов войны на Днестре 90-х годов вышли на антиправительственный протест.

Как сообщает NewsMaker, протестующие скандируют: «Мы — народ, Додон — предатель», «Кику на мусорку, вместе с Чокоем», «Долой Додона», «Долой правительство».


Участники протеста требуют отставки кабинета министров, президента Игоря Додона и добиваются встречи с кем-нибудь из правительства.


Протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства и предприняли попытку штурма. Полиция усилила кордон, сообщает point.md.



В полдень протестующие перекрыли движение транспорта в районе площади и пригрозили заблокировать дороги по всей столице, если к ним никто не выйдет.

Участники протестов недовольны пророссийской ориентацией руководства Молдовы. В частности, их возмутило заявление главы МИД Аурелиу Чокоя о том, что конфликт в Приднестровье был прекращен в результате вмешательства армии России.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала боевых действий в Приднестровье. Нынешняя акция организована Национальным советом ветеранов войны. Митингующие требуют вывода российских войск с территории их государства, отставки Чокоя и дополнительных прав для ветеранов и членов их семей, сообщает Deschide.
 
 
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Участники протестов недовольны пророссийской ориентацией руководства Молдовы
 
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