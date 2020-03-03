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Стандартные налоговые вычеты по подоходному налогу с физических лиц

03.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее - Кодекс) предусмотрено, что со всех доходов, получаемых физическими лицами,  13% перечисляется в государственный бюджет в виде подоходного налога. Однако государством предусмотрены льготы, при использовании которых можно уменьшить сумму налога. К одной из таких льгот относятся стандартные налоговые вычеты. 

 Размеры стандартных налоговых вычетов закреплены в статье 209 Кодекса и ежегодно пересматриваются в сторону увеличения. Не стал исключением и 2020 год - новые размеры установлены Указом Президента Республики Беларусь № 503 от 31.12.2019 «О налогообложении».

 Так, на плательщиков, зарплата которых не превышает 709 белорусских рублей в месяц, распространяется вычет - 117 белорусских  рублей. Гражданам, имеющим ребёнка до 18 лет и (или) иждивенца, предусмотрен вычет в размере 34 белорусских рубля в месяц, если же в семье двое и более детей, то вычет увеличен до 65 белорусских рублей. Для вдов (вдовцов), одиноких, приёмных родителей, опекунов также предусмотрен вычет в размере 65 белорусских рублей. А вот для инвалидов I и II групп независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС и других категорий граждан, определённых подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 209 Кодекса стандартный налоговый вычет установлен в размере 165 белорусских рублей в месяц.

Указанные вычеты предоставляются по месту основной работы гражданина только в случае предоставления работником всех документов, предусмотренных 209 статьей Кодекса, доказывающих право гражданина претендовать на льготы. При отсутствии места основной работы вычет может быть предоставлен организацией, в  которой плательщик работает по договору подряда, или налоговой инспекцией. Если сумма вычетов оказывается больше исчисленного дохода, то разница на следующий месяц не переносится.

 
 
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Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее - Кодекс) предусмотрено, что со всех доходов, получаемых физическими лицами,  13% перечисляется в государственный...
 
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