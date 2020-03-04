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Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске

04.03.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске.

Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске

Для установления всех обстоятельств происшествия была создана следственная группа. В ходе следствия установлено, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм, предназначавшихся для праздничного салюта, нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями указанные лица вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.

Справочно: В восемь салютных установок заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых по вышеописанным причинам не могли быть использованы для безопасного проведения салюта. 

Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч.2 ст.299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Завершено расследование уголовного дела о взрывах во время салюта 3 июля в Минске

Расследование данного уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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