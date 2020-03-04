В Каменецком районе преступлений становится меньше

Источник материала: Навiны Камянеччыны

4 марта стражи порядка отметят свой профессиональный праздник. Накануне корреспондент районки встретилась с начальником РОВД Виктором Водчицем, чтобы узнать, как справляются со своей службой люди, чей долг – оберегать граждан от противоправных посягательств.

– Виктор Андреевич, можно ли говорить, что уровень преступности в нашем районе снижается?

– Да, действительно. За 12 месяцев 2019 года зарегист­рировано наименьшее количество преступлений за пос­ледние пять лет. Можно считать, что одной из причин снижения уровня преступности является принятие действенных мер профилактики правонарушений во взаимодействии с различными службами. В прошлом году принимаемыми мерами удалось не допустить таких видов преступ­лений, как убийства, разбои, грабежи и вымогательства.





– Какой вид преступнос­ти сегодня беспокоит больше всего?

– Основным видом преступлений на территории района по-прежнему остаются кражи. Анализ показывает, что в большинстве воруют то, что можно без проблем сбыть. Основные предметы посягательства – продукты питания, велосипеды, лом цветных и черных металлов, а также бензо- и электроинструменты.

Хочу обратить внимание граждан на наметившийся в текущем году рост количест­ва краж имущества. Главными при­чинами являются беспечность собственников, непринятие должных мер к сохранности своего имущества. С наступлением осенне-зимнего периода большинство граждан изредка посещает свои дачи, оставляя там дорогостоящий инструмент и имущество, при этом не всегда обеспечивает надежность замков, окон, что создает предпосылку для совершения кражи.

Профилактика и раскрытие краж, конечно, – одна из главных задач отдела и в нынешнем году. Но помните, что сохранность имущества зависит, прежде всего, от самих владельцев.

– Как в районе решается проблема семейно-бытовых скандалов? Часто ли поступают вызовы по семейным «разборкам»?

– Практически ежедневно в оперативно-дежурную службу РОВД поступают сообщения о произошедших конфликтах в семье. И таких обращений в 2019 году было 306. Ни один звонок не остался без внимания, нередко семейных скандалистов привлекали к административной либо уголовной ответственности. В прош­лом году в сфере семейно-бытовых отношений возбуждено 14 уголовных дел превентивной направленности, направлено в суд 167 дел об админист­ративных правонарушениях.

Органами внутренних дел используются предоставленные законодательством возможности в тесном взаимодействии с заинтересованными органами по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Совместно мы выявляем неблагополучные семьи, в которых воспитываются дети. Наблюдаем за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за бытовые преступления. Взаимодействуем с жилищно-эксплуатационными организациями и устанавливаем граждан, длительное время не оплачивающих коммунальные услуги, ведущих антиобщественный образ жизни. Проводим выездные судебные заседания по изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Под присмот­ром милиции и престарелые граждане, проживающие совместно с родственниками, ведущими асоциальный образ жизни.

В случаях, когда профилактическая беседа с такими лицами не помогает, выносятся защитные предписания, в том числе и с требованием к семейному «агрессору» покинуть на некоторое время совместное с пострадавшими жилище. Защитное предписание в 2019 году применялось в отношении восьми граждан.

– Каков уровень подростковой преступности в районе?

– Благодаря проводимой целенаправленной профилактической работой на протяжении последних трех лет уровень подростковой преступности в районе также снижается. Нами уделяется особое внимание профилактике, ведь дети – наше будущее.

К примеру, в минувшем го­ду таких преступлений было пять (в 2018-м – 7). Подростки совершили такие преступные деяния, как кража, два угона транспортных средств, два факта хищения денежных средств с банковских карточек. Не допущено совершения противоправных деяний со стороны ранее судимых подростков, а также находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако расслабляться и утверждать, что мы решили проблему подростковой преступности, преждевременно.

Уже в текущем году криминогенная обстановка по линии несовершеннолетних начинает осложняться. Только за два месяца зарегистрировано две кражи, совершенные подростками в группах со взрослыми. И здесь именно родителям необходимо своевременно обращать внимание на круг общения своих детей, их интересы, чтобы иметь возможность уберечь от совершения ошибок.

Хотелось бы, чтобы родители, как и заинтересованные органы, уделяли больше внимания своим детям. Ведь можно найти час на живое общение с ребенком, и он поймет, что лучшие друзья находятся рядом с ним.

– Были ли в прошлом го­ду зафиксированы преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в нашем районе?

– Благодаря совместной работе с пограничным комитетом, таможенной службой на территории района в прош­лом году выявлено три прес­тупления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, причем одно – со сбытом. Из незаконного оборота изъято около 11 килограмм «марихуаны», 10 килограмм «гашиша», 60,25 грамма маковой соломы и 18,9 грамма психотропных веществ.

– Сегодня большое внимание уделяется нарушениям антикоррупционного законодательства. Как борется с коррупционерами на­ша милиция?

– В 2019 году силами каменецкой милиции выявлено 10 преступлений в сфере экономики, 5 из них – коррупционной направленности. Это и хищения с использованием служебных полномочий, и факты дачи взятки должностным лицам.

– Что делается силами райотдела для того, чтобы жители района были дос­та­точно защищены от противоправных действий?

– Сегодня РОВД сконцент­рировал внимание на важнейших проблемах, волнующих и затрагивающих интересы общества. Приняты и реализуются государственные программы, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, защиту несовершеннолетних, повышение безопасности дорожного движения, сохранение стабильности на территории района. Интенсивное развитие нашего государства и общества, технический прогресс, новые вызовы и угрозы требуют внедрения нестандартных форм и методов работы как при раскрытии преступлений, так и в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Наша важнейшая задача – защита прав и свобод человека, его безопасности и спокойствия. В таком деле, где решаются судьбы людей, где ценой ошибки может стать здоровье человека, а подчас – его жизнь, не должно быть места ни равнодушию, ни предвзятости.

– Чего пожелаете коллективу в преддверии профессионального праздника?

– Хочу пожелать всему личному составу РОВД, семьям сотрудников, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и долголетия, уважения окружающих и любви близких людей, терпения и верности избранному долгу. Хочу поблагодарить и тех граждан, которым не безразлично торжество закона, кто оказывает активное содействие правоохранительным органам в поддержании правопорядка и общественной безопасности, выявлении и раскрытии преступлений.

– Спасибо за беседу! И с праздником!

Расспрашивала

Анастасия ЯНКИНА.