В Каменецком районе преступлений становится меньше

4 марта стражи порядка отметят свой профессиональный праздник. Накануне корреспондент районки встретилась с начальником РОВД Виктором Водчицем, чтобы узнать, как справляются со своей службой люди, чей долг – оберегать граждан от противоправных посягательств.
– Виктор Андреевич, можно ли говорить, что уровень преступности в нашем районе снижается?
– Да, действительно. За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано наименьшее количество преступлений за последние пять лет. Можно считать, что одной из причин снижения уровня преступности является принятие действенных мер профилактики правонарушений во взаимодействии с различными службами. В прошлом году принимаемыми мерами удалось не допустить таких видов преступлений, как убийства, разбои, грабежи и вымогательства.
– Какой вид преступности сегодня беспокоит больше всего?
– Основным видом преступлений на территории района по-прежнему остаются кражи. Анализ показывает, что в большинстве воруют то, что можно без проблем сбыть. Основные предметы посягательства – продукты питания, велосипеды, лом цветных и черных металлов, а также бензо- и электроинструменты.
Хочу обратить внимание граждан на наметившийся в текущем году рост количества краж имущества. Главными причинами являются беспечность собственников, непринятие должных мер к сохранности своего имущества. С наступлением осенне-зимнего периода большинство граждан изредка посещает свои дачи, оставляя там дорогостоящий инструмент и имущество, при этом не всегда обеспечивает надежность замков, окон, что создает предпосылку для совершения кражи.
Профилактика и раскрытие краж, конечно, – одна из главных задач отдела и в нынешнем году. Но помните, что сохранность имущества зависит, прежде всего, от самих владельцев. – Как в районе решается проблема семейно-бытовых скандалов? Часто ли поступают вызовы по семейным «разборкам»?
– Практически ежедневно в оперативно-дежурную службу РОВД поступают сообщения о произошедших конфликтах в семье. И таких обращений в 2019 году было 306. Ни один звонок не остался без внимания, нередко семейных скандалистов привлекали к административной либо уголовной ответственности. В прошлом году в сфере семейно-бытовых отношений возбуждено 14 уголовных дел превентивной направленности, направлено в суд 167 дел об административных правонарушениях.
Органами внутренних дел используются предоставленные законодательством возможности в тесном взаимодействии с заинтересованными органами по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Совместно мы выявляем неблагополучные семьи, в которых воспитываются дети. Наблюдаем за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за бытовые преступления. Взаимодействуем с жилищно-эксплуатационными организациями и устанавливаем граждан, длительное время не оплачивающих коммунальные услуги, ведущих антиобщественный образ жизни. Проводим выездные судебные заседания по изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Под присмотром милиции и престарелые граждане, проживающие совместно с родственниками, ведущими асоциальный образ жизни.
В случаях, когда профилактическая беседа с такими лицами не помогает, выносятся защитные предписания, в том числе и с требованием к семейному «агрессору» покинуть на некоторое время совместное с пострадавшими жилище. Защитное предписание в 2019 году применялось в отношении восьми граждан. – Каков уровень подростковой преступности в районе?
– Благодаря проводимой целенаправленной профилактической работой на протяжении последних трех лет уровень подростковой преступности в районе также снижается. Нами уделяется особое внимание профилактике, ведь дети – наше будущее.
К примеру, в минувшем году таких преступлений было пять (в 2018-м – 7). Подростки совершили такие преступные деяния, как кража, два угона транспортных средств, два факта хищения денежных средств с банковских карточек. Не допущено совершения противоправных деяний со стороны ранее судимых подростков, а также находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако расслабляться и утверждать, что мы решили проблему подростковой преступности, преждевременно.
Уже в текущем году криминогенная обстановка по линии несовершеннолетних начинает осложняться. Только за два месяца зарегистрировано две кражи, совершенные подростками в группах со взрослыми. И здесь именно родителям необходимо своевременно обращать внимание на круг общения своих детей, их интересы, чтобы иметь возможность уберечь от совершения ошибок.
Хотелось бы, чтобы родители, как и заинтересованные органы, уделяли больше внимания своим детям. Ведь можно найти час на живое общение с ребенком, и он поймет, что лучшие друзья находятся рядом с ним. – Были ли в прошлом году зафиксированы преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в нашем районе?
– Благодаря совместной работе с пограничным комитетом, таможенной службой на территории района в прошлом году выявлено три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, причем одно – со сбытом. Из незаконного оборота изъято около 11 килограмм «марихуаны», 10 килограмм «гашиша», 60,25 грамма маковой соломы и 18,9 грамма психотропных веществ. – Сегодня большое внимание уделяется нарушениям антикоррупционного законодательства. Как борется с коррупционерами наша милиция?
– В 2019 году силами каменецкой милиции выявлено 10 преступлений в сфере экономики, 5 из них – коррупционной направленности. Это и хищения с использованием служебных полномочий, и факты дачи взятки должностным лицам. – Что делается силами райотдела для того, чтобы жители района были достаточно защищены от противоправных действий?
– Сегодня РОВД сконцентрировал внимание на важнейших проблемах, волнующих и затрагивающих интересы общества. Приняты и реализуются государственные программы, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, защиту несовершеннолетних, повышение безопасности дорожного движения, сохранение стабильности на территории района. Интенсивное развитие нашего государства и общества, технический прогресс, новые вызовы и угрозы требуют внедрения нестандартных форм и методов работы как при раскрытии преступлений, так и в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.
Наша важнейшая задача – защита прав и свобод человека, его безопасности и спокойствия. В таком деле, где решаются судьбы людей, где ценой ошибки может стать здоровье человека, а подчас – его жизнь, не должно быть места ни равнодушию, ни предвзятости. – Чего пожелаете коллективу в преддверии профессионального праздника?
– Хочу пожелать всему личному составу РОВД, семьям сотрудников, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и долголетия, уважения окружающих и любви близких людей, терпения и верности избранному долгу. Хочу поблагодарить и тех граждан, которым не безразлично торжество закона, кто оказывает активное содействие правоохранительным органам в поддержании правопорядка и общественной безопасности, выявлении и раскрытии преступлений. – Спасибо за беседу! И с праздником!