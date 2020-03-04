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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам
Источник материала: Myfin
С 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях
По договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях
*партнерский материал
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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладамС 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного...
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