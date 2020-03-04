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Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам

04.03.2020 11:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам

С 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ – Enter» на 190 дней составит 8,90% годовых, на 395 дней – 11% , на 732 дня – 11,1%, на 3 года –11,2%.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Гостеприимный» на 190 дней ставка составит 8,8% годовых. Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» на 190 дней. Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.

*партнерский материал

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​Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладамС 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного...
 
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