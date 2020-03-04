Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам

С 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ – Enter» на 190 дней составит 8,90% годовых, на 395 дней – 11% , на 732 дня – 11,1%, на 3 года –11,2%.



По договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Гостеприимный» на 190 дней ставка составит 8,8% годовых. Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Окно возможностей» на 190 дней. Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.