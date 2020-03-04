Обзор рынка облигаций: февраль 2020

Источник материала: Myfin

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В феврале на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 447 сделок:



187 с государственными облигациями (42% от общего количества);

15 с облигациями Национального банка РБ (3%);

92 с облигациями остальных банков РБ (21%);

153 с корпоративными облигациями (34%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 83 4.09 ЮФЛ ВГДО 266 1000 USD 3.9 11.02.2028 45 3.9 ЮФЛ ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 20 5.4 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 25 7.94 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 23 4.67 ЮФЛ ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 17 6.15 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 7.75 31.12.2024 28 7.86 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 12 0 ЮФЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 9.75 31.12.2024 11 9.85 ЮЛ

По результатам февраля количество совершенных сделок снизилось на 20%, чем в предыдущем месяце. Основное снижение произошло за счет падения активности в государственном сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными в долларах США и евро. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 265, номинированные в долларах США.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации Белорусская железная дорога и ЗАО "Евроопт". Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 739.43 млн.рублей, из них :

542.02 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (73% от объема);

17.48 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);

166.84 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (23%);

13.09 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 163.15 8.28 ЮФЛ ВГДО 242 1000 USD 6.132 27.04.2020 144.99 7.36 ЮФЛ ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 60.03 7.51 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 5.34 14.85 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 1.12 4.67 ЮФЛ Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 29.11.2024 1.02 4.74 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 63.36 0 ЮФЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп103 1000 BYN 9.25 03.12.2026 30.26 9.42 ЮФЛ ЗАО "Банк "Решение" Оп12 1000 BYN 11 30.10.2023 12.32 10.46 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в феврале возглавили ВГДО 230, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 242 и ВГДО 254, номинированные в долларах США и евро.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. При этом валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в феврале возглавили бумаги БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.