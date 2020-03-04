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Обзор рынка облигаций: февраль 2020
Источник материала: Myfin
В феврале на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 447 сделок:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
По результатам февраля количество совершенных сделок снизилось на 20%, чем в предыдущем месяце. Основное снижение произошло за счет падения активности в государственном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными в долларах США и евро. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 265, номинированные в долларах США.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок заняли бумаги ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации Белорусская железная дорога и ЗАО "Евроопт". Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 739.43 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок в феврале возглавили ВГДО 230, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 242 и ВГДО 254, номинированные в долларах США и евро.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях. При этом валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок в феврале возглавили бумаги БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.
В феврале показатели деловой активности на рынке ценных бумаг снизились приблизительно на 20%в объеме сделок и на 40% по количеству заключенных сделок по сравнению с предыдущим месяцем. При этом стоит отметить, что основное снижение показателей произошло из-за падения активности в государственном сегменте.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comВ феврале на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 447 сделок:187 с государственными облигациями (42% от...
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