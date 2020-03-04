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Вдохнуть жизнь в малые города: в Беларуси развивают промышленность в регионах

04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси развивают регионы. Требование президента и правительства – сделать населенные пункты не только красивыми, а но и экономически перспективными. Открытие новых заводов вопрос номер один. Успешные примеры уже есть, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Во многих цехах этого завода продолжают работать даже ночью – в три смены. Заказы нужно выполнять вовремя. Хотя еще пять лет назад на месте ангаров с электропоездами было поле. О производстве в Беларуси жд-составов тогда не думали: слишком сложно и дорого. Все изменил один инвестпроект. Швейцарская компания с нуля построила завод в небольшом городе Фаниполь. С открытием цехов здесь появились и новые рабочие места, и высокие зарплаты. «На данный момент меня все устраивает, работа нравится. Самое главное, работа очень интересная. Менять в ближайшее время не планирую», – поделился начальник цеха запуска предприятия Евгений Забавнюк.

Евгений здесь едва ли не с первого дня запуска. Раньше работал в Минске. Говорит, было неудобно – долго добираться. А теперь трудится в родном городе. Как и еще полторы тысячи сотрудников предприятия. Поезда поставляют в Россию, Азербайджан, Грузию, страны Западной Европы. В планах выйти на рынок США. «Территория хорошая. Географически находится в хорошем месте: недалеко Москва, Варшава, Берлин. И самый главный момент для меня, как для директора предприятия, – у нас есть хорошие сотрудники», – отметил директор предприятия Филипп Брунер. А еще особые экономические условия. Предприятие освободили от налога на землю и уплаты налога на прибыль на семь лет. Давать льготы бизнесу в провинции не раз требовал Александр Лукашенко. Заводы и фабрики спасают малые города, убежден президент.

Этот агрокомбинат в Дзержинском районе в топе ведущих сельхозпредприятий Беларуси. Работает по высоким экостандартам. За годы на рынке здесь научились получать молоко экстра-качества, а еще построили новые фермы и для коров, и для птицы. «Экспорт в объеме оборота агрокомбината занимает 30%», – рассказала заместитель гендиректора агрокомбината Инна Кордас.

За показателями – люди, уверяют чиновники. Эксперимент по созданию особой экономической зоны в Дзержинском районе оказался успешным. О безработице здесь почти забыли. «Безработных у нас около 60-ти человек числится в Центре занятости, а вакансий около 400. Поэтому в принципе проблем с трудоустройством нет. Единственное, что где-то квалификации не хватает, потому что производства совершенно новые», – сообщил председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Николай Артюшкевич.

Повысить квалификацию специалистов, а еще привлечь новых – вот цели власти и бизнеса на местном уровне. Потому сейчас в райцентре Дзержинск строят и доступное жилье. Опыт хотят распространить и на другие регионы. Задача не только вдохнуть жизнь в малые города, но и не перенаселять большие. Только в одном Минске, по результатам недавней переписи, живет официально два миллиона человек. И это уже почти каждый четвертый гражданин в стране.



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Теги: Минск
 
 
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Требование президента и правительства – сделать населенные пункты не только красивыми, а но и экономически перспективными.
 
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