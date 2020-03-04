Источник материала: Новости Волковыска

Первенство Беларуси по шотокан каратэ-до наряду с чемпионатом и кубком страны, является одним из трех главных стартов национального спортивного календаря. Белорусская федерация шотокан каратэ-до провела его в 29-й раз. Одновременно с первенством в 10-й раз проведены республиканские соревнования Приз Надежды. Соревнования стали основным официальным стартом второй части учебного года и были определены основным этапом формирования сборной команды страны для выступления в чемпионате/первенстве Европы и Европейском кохай-кубке по шотокан каратэ-до SKDUN в Баня-Лука/Босния-Герцеговина 3-5 апреля.

Призером республиканских соревнований стал Самойлюк Максим занявший 3 место в ката и 3место санбон кумитэ (объединение по интересам каратэ-до Красносельский ЦТДиМ).

Поздравляем ребят и их тренера Дмитрия Дудко!