До свидания, зимнее «Ориент- Шоу» ! Здравствуй, весенняя «Брестская Ориент-Лига»!

Источник материала: Виртуальный Брест

Стартами открытого первенства ГУО «СШ №13 г. Бреста имени В.И. Хована» по спортивному ориентированию 29 февраля 2020 г. завершился проект целой серии соревнований по спортивному ориентированию в формате «ориент-шоу», которые проходили в различных учреждениях образования г. Бреста совместно с ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи»





В этом году старты прошли в СШ №33, СШ №26, СШ №13. Бреста, ГУО «Центр молодёжного творчества», ГУО «Брестская санаторная школа-интернат». Спасибо директорам данных учреждений: Пузыне В.И., Герасимуку П.С., Волынец А.П., Иванову В.С, Ковшику В.Л. за понимание, помощь, поддержку и смелость!.





Формат «ориент-шоу» предполагает планирование и прохождение дистанций в спортивных залах (искусственно созданные «лабиринты»), так и на нескольких этажах самого здания школы («3D – вариант»). Получаются дистанции короткие, но настоящие «головоломки»!

Своих целей: популяризация спортивного ориентирования, привлечение новичков, активный отдых данные старты достигли сполна.

Всего более 1 тысячи (!) спортсменов приняли в них участие! Отличный вариант проведения шестого школьного дня!

… Началась весна, а вместе с ней и новый проект ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» - традиционная весенняя «Брестская Ориент-лига 2020!»

Первый старт – 7 марта, полигон «Дубровка». Приглашаем!