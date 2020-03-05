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III Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно даст новый импульс в развитии межрегионального сотрудничества

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время пресс-конференции, которая проходит сегодня в Сморгонском районе. III Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно в начале октября. Сейчас на уровне правительства уже утверждены план проведения, концепция и основные элементы программы форума. Известно, что основными мероприятиями станут пленарное заседание с участием Глав государств, встреча руководителей регионов Украины и Беларуси, также пройдет заседание двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества. В программу войдут также тематические мероприятия и заседания двусторонних рабочих групп по линии министерств и ведомств, универсальная выставка и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства предприятий двух стран и концерт дружбы.
 

 Для нас принимать такое событие – большая честь и ответственность, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Ожидается много гостей из деловых и бизнес-кругов обеих стран. Готовится целый ряд переговорных площадок. Украина – важный торговый партнер для области. Форум способен дать новый импульс в развитии межрегиональных отношений. Он подтолкнет к поиску новых форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества, поможет расширить существующие торговые связи.
 
III Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно даст новый импульс в развитии межрегионального сотрудничества

 
На данный момент Гродненщина заключила соглашения о межрегиональном сотрудничестве уже с 8 регионами Украины. Шесть соглашений о сотрудничестве заключены на уровне райисполкомов.
 
В конце февраля делегация области побывала в Херсоне. Украинская сторона проявила интерес к образовательным программам и культурным проектам, заявила о желании сотрудничать в сфере сельского хозяйства, туризма, транспорта. Все эти вопросы будут обсуждаться как в рамках ответного визита херсонских деловых кругов в Гродно, так и в рамках предстоящего форума.
 
К слову, на сегодняшний день Украина – один из главных торговых партнеров Гродненского региона. По объему товарооборота и экспорта она уступает только России и Польше. В прошлом году объем внешней торговли товарами с Украиной составил более 256 миллионов долларов, услугами – порядка 8 миллионов долларов. В числе самых востребованных на рынке южной соседки оказались минеральные удобрения, плиты МДФ и ДСП, молочные и мясные продукты, лаки и краски. А вот в системе экспорта услуг преобладают транспортные услуги. В области работают 24 организации с участием украинского капитала. Объем иностранных инвестиций из Украины в прошлом году составил более 580 тысяч долларов.

#III Форум регионов Беларуси и Украины
Анна РАДЮК
Фото: БелТА
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время пресс-конференции, которая проходит сегодня в Сморгонском районе. III Форум регионов Беларуси и...
 
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