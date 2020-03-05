ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Руководители республиканских органов государственного управления проведут в марте приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием граждан в Столбцовском райисполкоме 12 марта, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко — в Ивацевичском райисполкоме 17 марта, министр обороны Виктор Хренин — в Гомельском райисполкоме 19 марта.

У министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко встреча с гражданами запланирована в Могилевском райисполкоме 20 марта, у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука — в Солигорском райисполкоме 25 марта, у министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько — в Минском облисполкоме 26 марта.

Встреча министра финансов Максима Ермоловича с гражданами пройдет в Ошмянском райисполкоме 11 марта, министра экономики Александра Червякова — в Докшицком райисполкоме 27 марта, министра юстиции Олега Слижевского — в Червенском райисполкоме27 марта.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители республиканских органов государственного управления проведут в марте приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Свет вырубился, темень, стоны, страшно". Подробности смертельного ЧП в шахте Беларуськалия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика