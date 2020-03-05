Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан

Источник материала: Газета Авангард

Руководители республиканских органов государственного управления проведут в марте приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.





Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием граждан в Столбцовском райисполкоме 12 марта, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко — в Ивацевичском райисполкоме 17 марта, министр обороны Виктор Хренин — в Гомельском райисполкоме 19 марта.

У министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко встреча с гражданами запланирована в Могилевском райисполкоме 20 марта, у министра спорта и туризма Сергея Ковальчука — в Солигорском райисполкоме 25 марта, у министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько — в Минском облисполкоме 26 марта.

Встреча министра финансов Максима Ермоловича с гражданами пройдет в Ошмянском райисполкоме 11 марта, министра экономики Александра Червякова — в Докшицком райисполкоме 27 марта, министра юстиции Олега Слижевского — в Червенском райисполкоме27 марта.