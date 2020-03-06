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Корейская Genesis готовит к дебюту новый седан G80

06.03.2020 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Genesis анонсировала скорый дебют нового поколения седана G80, который на местный корейский рынок должен выйти уже в этом месяце.


Пока что корейцы поделились первой порцией официальных фотографий седана — судя по ним, внешность нового G80 будет во многом повторять стилистику совсем «свежего» кроссовера GV80. В частности, это «геральдический» щит решетки радиатора, сдвоенные горизонтальные полоски в головной и задней оптике и вогнутая крышка багажника.


В духе внутреннего убранства «паркетника» оформлен и салон седана. Здесь и обилие горизонтальных линий, массивный центральный тоннель и 14,5-дюймовый широкий экран мультимедиа-системы. Перед водителем — экран для виртуальных приборов, а в отделке широко используются деревянные и металлические вставки.


Платформу грядущий G80 также разделит с GV80, но всех подробностей о технике компания пока не разглашает. Ожидается, что новый седан будет предлагаться с теми же моторами, что и у кроссовера — это два бензиновых турбодвигателя объемом 2,5 л и 3,5 л и трехлитровый дизель, развивающие от 278 до 380 л.с.


Полноценная презентация нового G80 не за горами — на ней корейцы и озвучат всю недостающую информацию о машине.

 
 
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Компания Genesis G80 анонсировала скорый дебют нового поколения седана G80, который на местный корейский рынок должен выйти уже в этом месяце.
 
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